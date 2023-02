Pablo Lyle se disculpa con familiares de víctima: ‘La más sincera que he ofrecido en mi vida’

La tarde de este 3 de febrero se llevó a cabo la audiencia para dar a conocer la sentencia que enfrentará Pablo Lyle tras haber sido declarado culpable del delito de homicidio involuntario en contra de un hombre con el que discutió en un altercado vehicular en 2019, la cual será de cinco años en prisión más ocho años de libertad condicional.

Antes de que la jueza diera su veredicto en el condado de Miami Dade, Lyle tuvo la oportunidad de tomar la palabra, misma que utilizó para disculparse con los familiares de la víctima, algo que no había podido hacer.

Pablo Lyle se disculpa con familia del hombre que mató involuntariamente

Lyle comenzó su intervención con una reflexión sobre lo que ha vivido desde ‘su trinchera’ en los últimos casi cuatro años, y aseguró que todos los días reza por la familia Hernández, quienes se vieron afectados tras la muerte de Juan Ricardo Hernández.

A pesar de que el juicio se está llevando a cabo en Estados Unidos, Pablo Lyle habló en español para que la familia del hoy occiso pudiera entenderle, pues no saben inglés.

“Mi petición es que este día les traiga un cierre, y que cuando salgan de la corte lleven sosiego en sus corazones. Esto es el resultado de algo que hice, algo que se ha quedado conmigo y que está conmigo siempre, cuando voy a dormir”, inició el actor mexicano.

“Nunca quise que nada de esto pasara, nadie quiere que algo como esto suceda, que se pueda perder una vida, algo que afecta de manera tan drástica, en cuestión de segundos, todo por un puño”, agregó a su discurso.

Después de aquel pensamiento, el actor de Mirreyes vs. Godínez se disculpó directamente con los Hernández por lo ocurrido la tarde del 31 de marzo de 2019 en las calles de Miami, Florida.

“Qué les puedo decir, señora Mercedes, Ricardo, esto nos ha tocado a todos. Lo siento. Realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Que nadie les platique lo que siento. Les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón, lo siento mucho”, expresó, con un semblante de vergüenza y visiblemente sensible.

En esta parte del discurso, además de disculparse con los familiares de Juan Ricardo Hernández, quien tenía 63 años al momento de fallecer, quiso justificar sus acciones y mencionó que su reacción genuinamente fue en defensa no solo de él, sino de su familia, pues se sentía en peligro.

“Quiero que sepan que no tenía nada en contra del señor Hernández. En verdad pensé que estaba protegiendo a mi familia. He aprendido una gran, una enorme lección de todo esto”, mencionó.

“Sé que ustedes perdieron a alguien muy importante y que no hay nada que pueda hacer para traerlo de vuelta. Pero les prometo que rezo por él y por ustedes. Lo siento mucho, de todo corazón”, finalizó su participación.

Hermana de Pablo Lyle habla en la audiencia final

Silvia Lyle, hermana del acusado, dirigió unas palabras a la jueza, en donde habló sobre las cartas que sus allegados le hicieron llegar.

“Escucho personas que no lo conocen que hablan de su arrepentimiento, de su dolor, como si no fuera real (…) Con mucha conciencia y humildad hemos transitado este acontecimiento y ha impactado el hecho de que haya fallecido el señor Hernández; es inconcebible pensar que no haya sido algo que nos ha marcado y nos ha hecho sentir profundamente”.

La hermana del actor aseguró que en los casi 4 años que ha tenido lugar este proceso, Pablo no ha parado de sentirse arrepentido y también se dirigió a la familia de Hernández. “Solo a través del amor es que vamos a encontrar paz en nuestro corazón. Desafortunadamente nuestras familias están tejidas por este incidente y fue desafortunado”, señaló Silvia.