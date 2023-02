Caso Pablo Lyle: ¿Cómo funciona la libertad condicional en la sentencia del actor en EU?

Pablo Lyle fue condenado a 13 años: 5 de prisión y posteriormente 8 de libertad condicional tras ser acusado de homicidio involuntario por un incidente vial en Miami en 2019 que provocó la muerte de Juan Ricardo Hernández, un ciudadano cubano de 63 años.

La jueza Marisa Tinkler Mendez denegó la petición del equipo legal del actor mexicano para anular o llevar a cabo otro juicio, pero no le dio la pena máxima de 15 años a la que se enfrentaba. Además, tendrá que hacer 100 horas de servicio comunitario y acudir a clases de resolución de conflictos.

Lyle tiene 30 días para apelar luego de que la corte argumentara que las evidencias mostraron violencia actuando por su carácter y no por instinto, por lo que al no considerarlo una futura amenaza y no tener evidencia de violencia en su historial, le otorgó el beneficio de cumplir la última parte de su condena fuera de prisión.

¿Qué implica la libertad condicional en EU?

De acuerdo con Gallardo Law Firm un homicidio involuntario es un delito grave a nivel federal y estatal. El Código Penal establece lineamientos para conceder la libertad condicional, que no es más que la liberación provisional de una persona que ha pagado su condena –o parte de ella– en la cárcel, por lo que seguirá supervisado. Algunos de ellos son los siguientes casos:

Acusados en el tercer grado de su tratamiento penal

Acusados que cumplieron con tres cuartas partes de su condena

Acusados con buena conducta (un informe de expertos de vigilancia que considere que se está apto para reincorporarse a la vida social).

Debido a que en el periodo establecido aún se está a prueba, si la libertad condicional llegara a violarse habría graves consecuencias como volver a prisión, incluso podría establecerse una pena extra a cumplir.