Sentencia de Pablo Lyle: Ana Araujo, esposa del actor, habla en última audiencia

Este 3 de febrero, el actor Pablo Lyle recibió una sentencia de 13 años (5 en prisión y 8 en libertad condicional) tras haberlo señalado como culpable en octubre pasado por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano y 63 años de edad.

Previo a que la jueza Marisa Tinkler Mendez diera su veredicto, dio la oportunidad a familiares del actor y al mismo Lyle de dar sus últimas declaraciones antes de conocer cuánto tiempo sería condenado.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, habla previo a veredicto

Entre las personas que habló en el condado de Miami Dade se encuentra Ana Araujo, esposa del actor, quien destacó que los últimos cuatro años han sido difíciles para Pablo desde que enteró que Juan Ricardo Hernández falleció tras el golpe que le propinó.

“Estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido”, expresó.

Araujo, quien tuvo que leer su declaración al mostrarse nerviosa, también destacó lo orgullosa que se siente de su esposo, y compartió que la personalidad del actor de Mirreyes vs. Godínez es todo lo contrario a lo que algunos medios han publicado.

“Pablo nunca ha sido una persona violenta, por el contrario, siempre ha sido alguien conciliador que vela por los otros, por eso esto ha sido muy impactante para todos”, añadió al decirse orgullosa de él.

“No todos pueden ver lo que yo he visto; he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad de tu espíritu”, aseguró ante las lágrimas de Lyle.

Pablo Lyle y Ana Araujo

Marisa Tinkler Mendez, jueza del caso, habla antes de darle sentencia a Pablo Lyle

Minutos antes de dar a conocer la sentencia que enfrentaría Lyle, la jueza a cargo del caso, Marisa Tinkler Mendez, decidió dar unas palabras con la advertencia de que, fuera cual fuera la decisión que tomara la corte, “no dejará contenta a ninguna de las partes”.

Esto ocurrió después de que Pablo Lyle tomó la palabra y aprovechó para disculparse con los familiares de Hernández por lo ocurrido en 2019.

“Considero sinceras las declaraciones del señor Lyle, no creo que él haya actuado con intención hacia el señor Hernández. No creo que haya habido premeditación, creo que fue un hecho aislado. El señor Lyle ha mostrado arrepentimiento”, dijo la autoridad, quien agregó que no considera al actor de 36 años como una futura amenaza.

Para finalizar, la jueza consideró el caso de Pablo Lyle como una lección de la que más de uno podría aprender, y destacó lo difícil que ha sido todo el proceso para ambas partes.

“Hay lecciones que aprender. Creo que que nunca será de la misma forma en la que actuó ese día o actuó antes. Mi corazón está con todos ustedes. Han sido años muy difíciles. Espero que la familia del señor Hernández que encuentre paz y consuelo.