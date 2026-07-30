IA abierta, poder cerrado

Mientras buena parte del foco de atención se concentró en Sam Altman, OpenAI y el escape de dos agentes de IA que escaparon de su entorno de pruebas para hackear a plataformas de manera autónoma, dos figuras salieron a la luz para definir su postura sobre que el que probablemente será el debate central de la siguiente fase de esta tecnología. Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, hicieron pública su postura de defensa por los modelos de IA de pesos abiertos. Lo que parece una discusión técnica es, en realidad, el pilar sobre el que descansará quién maneja el mercado, la soberanía tecnológica y la influencia geopolítica de la inteligencia artificial.

En términos simples, cuando un modelo de IA es de pesos abiertos, cualquier país, empresa o universidad puede descargarlo, ajustarlo y desplegarlo sin depender por completo del proveedor original. Esto cobró especial importancia luego de que la empresa china Moonshot lanzara su modelo Kimi K3. Se trata de un desarrollo sumamente competitivo que acorta la distancia con modelos estadounidenses de la talla de Anthropic, rompiendo con la creencia de Sillicon Valley de que sólo los modelos cerrados estadounidenses tienen ese tipo de capacidad técnica.

Pero esto no se trata meramente de una cuestión de tecnología y avances técnicos. Con el avance de Moonshot tambien se vuelve más difícil justificar los costos disparados de los modelos cerrados, cuando existen alternativas abiertas más baratas, accesibles y fáciles de adaptar.

Este debate se ha convertido en un choque tremendo entre Estados y empresas. Por un lado, quienes defienden los modelos abiertos, argumentan que al haber mayor competencia, se reduce la monopolización del mercado de la IA. Además, esto permite que cualquier tipo de institución pueda adaptar dichos modelos a sus necesidades; se facilita también modificar sesgos, fallas y usos indebidos; y, al acelerar la experimentación, se llega a una mayor innovación.

Por el contrario, quienes están en contra de los modelos abiertos hablan de mayores riesgos de abusos por parte de actores malintencionados; menor control sobre los fines de su uso; más fragmentación regulatoria y, por supuesto, una mayor amenaza para empresas privadas que tienen una ventaja competitiva por medio de sus modelos cerrados.

Este debate trasciende a la tecnología, pues toca el poder público y privado. Para Estados Unidos este, como tantos otros temas, es un asunto de seguridad nacional. Así como se ha restringido la venta de chips estadounidenses a China, aceptar una expansión de modelos abiertos implicaría perder el control de su esfera regulatoria y debilitar la que es su mayor fortaleza tecnológica: el liderazgo en la infraestructura de la que depende la IA.

Por su parte, China ha hecho de la IA una de sus cruzadas, prometiendo tecnología de alta capacidad y asequible para el Sur Global. Los modelos abiertos son una ventaja estratégica para el gigante asiático pues reducen su dependencia de chips y plataformas estadounidenses para llegar a más usuarios fuera de su país. Lo que está pasando con Moonshot le genera réditos de influencia, con la intención de arrebatarle a Washington su monopolio de modelos cerrados. Esto sin mencionar que esto le permite a China más herramientas al poder adaptar los modelos a idiomas, contextos y necesidades locales.

Regresando al inicio, la defensa de Huang y de Zuckerberg tampoco descansa únicamente en convicciones filosóficas. A ambos les conviene un ecosistema más abierto para expandir el mercado, reducir la dependencia de rivales y delinear el estándar de la industria. Para Huang los modelos abiertos implican una mayor demanda de GPUs y, por ende, un mercado más grande para Nvidia. Para Zuckerberg, esto se relaciona con su impulso por el open source y herramientas como Llama, con el que busca más influencia entre desarrolladores, fortalecer el ecosistema de Meta y reducir su dependencia de OpenAI o Anthropic.

En el fondo, la discusión sobre modelos de pesos abiertos es una intricada pugna entre mercado y poder, sobre quién diseña las reglas, quién fija los límites y quién aventaja en la próxima etapa de la IA. La apertura o cierre de estos modelos deteminará el futuro del ecosistema digital, pero aún está por verse qué alianzas inesperadas y medidas restrictivas emanaran de este debate.