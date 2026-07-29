Examen de admisión de la UNAM 2026: Directores respaldan a Lomelí y defienden a aspirantes

La universidad ya anuló alrededor de 3 mil exámenes por detectar conductas contrarias a la convocatoria. (Foto:

El Colegio de Directoras y Directores de la Universidad Nacional Autónoma de México respaldó este miércoles 29 de julio la decisión del rector de la institución pública, Leonardo Lomelí, de estar del lado de los aspirantes de la UNAM.

Aseguró que “con dedicación y esfuerzo”, se prepararon para aprobar el examen de ingreso en línea tras la detección de presuntas irregularidades.

La UNAM reconoció la existencia de irregularidades y el presunto uso de inteligencia artificial para aprobar su primer examen de admisión realizado de manera remota del ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027.

Lo anterior obligó a la institución a suspender temporalmente el proceso de inscripción mientras revisa lo ocurrido.

‘La UNAM debe estar de lado de los aspirantes’

El Colegio de Directoras y Directores expresó en un comunicado este miércoles que también apoyará a la Comisión Técnica que actualmente revisa el proceso de ingreso a la licenciatura 2026.

“La Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior”, subrayó el texto compartido firmado por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM.

El conglomerado sentenció además que corresponde a la institución “esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios”.

En ese sentido, puntualizaron que es “de la mayor trascendencia la labor que desarrollará” dicha comisión, la cual debe actuar “con profesionalismo, independencia y rigor académico”, así como “proponer opciones sobre la mejor ruta que brinde una opción certera a las y los jóvenes” que buscan iniciar su educación superior.

También destacó que “la institución debe garantizar que sus procesos se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica”, valores que, aseguran, han distinguido al plantel a lo largo de su historia.

La universidad ya anuló alrededor de 3 mil exámenes por detectar conductas contrarias a la convocatoria de admisión 2026, mientras una comisión técnica analiza el resto de los casos.