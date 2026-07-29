INE prohíbe a ‘Alito’ Moreno llamar ‘narcopartido’ a Morena: ‘Abre puerta a la censura’, acusa el PRI

Alejandro Moreno aseguró que el PRI recurrirá la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que por unanimidad le ordenó dejar de llamar “narcopartido” a Morena y retirar de sus redes sociales las publicaciones en las que utiliza ese calificativo.

A través de su cuenta de X, el priista acusó que la resolución representa un acto de censura, limita la crítica política y protege al partido en el gobierno, mientras que “México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días”.

“Es inaceptable que el INE dedique su tiempo a perseguir palabras, en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión”, escribió Moreno Cárdenas.

El líder del tricolor sostuvo que la determinación del órgano electoral no responde a lo que, desde su perspectiva, debería ser una prioridad: garantizar elecciones libres de la intervención de grupos del crimen organizado.

Moreno afirmó que su partido ha denunciado desde 2021 presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, y señaló que la resolución del INE no atiende esas acusaciones.

“La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan”, señaló.

El presidente nacional del PRI también cuestionó el papel del instituto electoral y aseguró que, al establecer límites sobre lo que un dirigente puede decir respecto al partido en el poder, se afecta la imparcialidad del árbitro electoral.

“Cuando una institución decide qué puede decir un dirigente político sobre el partido en el poder, deja de actuar como árbitro imparcial y abre la puerta a la censura. La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación”, afirmó.

PRI asegura que impugnará resolución del INE

Moreno Cárdenas anunció que impugnará la resolución ante las autoridades correspondientes y aseguró que continuará con los señalamientos contra Morena.

El dirigente priista agregó que la decisión del INE no elimina las denuncias ni las investigaciones relacionadas con presuntos nexos entre políticos y grupos criminales.

“Ninguna votación del INE puede borrar los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos todos los días”, expresó.

La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE establece que el uso del término “narcopartido” por parte de Moreno Cárdenas podría constituir una expresión que afecta la imagen y reputación de Morena, por lo que ordenó retirar las publicaciones donde aparece ese señalamiento.

Con información de Quadratín.