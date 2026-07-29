Adán Augusto reaparece en el Senado tras semanas de ausencia; evita hablar sobre su visa estadounidense

Adán Augusto López Hernández se negó a dar declaraciones tras ser cuestionado sobre el presunto retiro de su visa.

Después de semanas en que estuvo ausente de la Comisión Permanente, y en medio de rumores de que ya no cuenta con la visa de Estados Unidos, el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, llegó este miércoles a la sesión y hasta anduvo en espera de probar chiles en nogada.

El morenista, quien también se dice estaría entre los funcionarios investigados por el Gobierno de Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado, pues se ha procesado a su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, por huachicol, cuando éste fue gobernador en Tabasco, llegó hoy a los trabajos legislativos, aunque no hizo uso de la tribuna.

De forma inusual, acompañó a la diputada María del Rosario Orozco Caballero y el diputado Mario Carillo en la presentación de la Feria del Chile en Nogada. El morenista no suele asistir a ese tipo de actividades alternas ni de la Comisión Permanente ni en las actividades ordinarias del Senado.

Se tomó la foto oficial con los presentadores de la feria. Le puso el ojo a uno de los chiles ya servidos, se acercó con una de las cocineras y curioseó las frutas que acompañan el relleno y decoración del platillo patrio, como la pera y granada.

Los discursos se prolongaron y desistió esperar la degustación.

La prensa lo cuestionó en torno a el supuesto retiro de su visa y respecto de cómo serán sus trabajos de territorio de cara a la elección intermedia de 2027, pues había anticipado que estaría fortaleciendo actividades del partido en la IV circunscripción, pero no salió de su cantaleta: “No doy declaraciones, no hablo”.

-¿Sin problemas de ningún tipo?

-Bueno, ando ahí con uno en la costilla. Pensé que me había fracturado, fisurado…Nada más me tomé radiografía.

-¿No se va a esperar a los chiles?

-Ahorita regreso. Voy a atender a un amigo y regreso a probarlos.

Mier dice que no hay notificación de un retiro de visa

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también dijo no tener conocimiento alguno del retiro de la visa al senador tabasqueño.

“No, nadie nos ha notificado”.

De igual forma se le cuestionó si ya ha corrido al personal que López Hernández colocó en áreas clave del Senado, cuando fue presidente de la Jucopo.

“Se harán los cambios siempre que se requieran. Nadie, incluso yo, la coordinación, pues no, está sellada con sangre, es en función de que mis compañeros consideren que yo estoy llevando la unidad, la concordia, la coordinación del grupo y de la Junta de Coordinación Política”.