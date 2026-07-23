Marco Rubio anuncia nuevas restricciones para la visa de turista de EU: ¿A quiénes aplica?

¿Tramitarás la visa de EU? El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 23 de julio una nueva política de restricciones de visado dirigida a personas implicadas en ciberestafas, delitos informáticos y casos de extorsión sexual.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la medida afectará a quienes sean considerados responsables o cómplices de este tipo de delitos y que la política también podrá extenderse a familiares directos de esas personas.

“A menudo orquestadas por organizaciones criminales transnacionales chinas, estas estafas han costado a los ciudadanos estadounidenses al menos 10 mil millones de dólares tan solo en 2024”, sustuvo.

Asimismo, aseguró que menores estadounidenses han sido objetivo de redes de extorsión sexual operadas desde el extranjero.

Según el Departamento de Estado, las restricciones forman parte de la estrategia del Gobierno del presidente, Donald Trump para combatir el fraude en línea y otras actividades delictivas transnacionales que afectan a ciudadanos estadounidenses.

Rubio indicó que la Administración utilizará “todas las herramientas disponibles” para desmantelar estas redes, entre ellas sanciones, procesos judiciales, solicitudes de extradición y cooperación internacional entre cuerpos policiales.

Trump restringirá la ‘green card’ y visas a estudiantes y periodistas

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el pie en el acelerador para restringir la permanencia legal de extranjeros al limitar el acceso a la llamada ‘tarjeta verde’ (‘green card’) y el tiempo en que estudiantes y periodistas extranjeros pueden permanecer en el país.

El próximo 18 de septiembre entra en vigor una nueva norma que otorga a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser “una carga pública” al obtener beneficios públicos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla que afecta los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros) al reducir el tiempo de estadía legal.

Los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo 90 días.

Aunque el gobierno estadounidense ha dado la posibilidad a los favorecidos por estas visas de solicitar extensiones de las mismas, los extranjeros tendrán que hacerlo de manera mucho más frecuente.

Con información de EFE