Gobernador de Durango niega que EU le quitara la visa: ‘Brincó una alerta amarilla la última vez que pasé’

Esteban Villegas admitió que hubo irregularidades con su visa la última vez que fue a EU.

Esteban Villegas, gobernador de Durango, negó que se haya quedado sin visa para entrar a Estados Unidos, aunque sí admitió que hubo irregularidades la última vez que cruzó al país.

El mandatario explicó a medios de comunicación que aún tiene visa; sin embargo, “están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”.

Con ello, Esteban Villegas desmintió los rumores relacionados con cualquier sanción de Estados Unidos, aunque no explicó cuándo ocurrió dicha alerta amarilla tras ingresar al país gobernado por Donald Trump.

Agregó que mostrará públicamente su visa americana en los próximos días, y sugirió que si se la hubieran querido quitar ya lo habrían hecho.

¿Qué sabemos de la alerta amarilla en la visa a EU de Esteban Villegas?

En el caso de Esteban Villegas, el funcionario mencionó que acudió al Consulado para atender la alerta amarilla que ‘saltó’ cuando fue a Estados Unidos.

Tras un interrogatorio le dijeron que no le iban a quitar su visa; sin embargo, “hay que resolver el tema de algo... No sé”.

El gobernador de Durango explicó que hay distintos casos posibles por los que se activa esta alerta, según le explicaron, desde un homónimo que es buscado por las autoridades hasta otras situaciones.

Por ello, se apoyó con el Consulado de Monterrey, y anunció que está a la espera de que resuelvan la situación con su visa.

“Nunca me han dicho que no puedo ingresar. No he tenido la necesidad de ir, pero cuando viaja uno a otro país, como a China o España, cuando tienes una restricción no te dejan cruzar por el espacio aéreo de Estados Unidos, porque puede haber un problema y no puede aterrizar un pasajero”, declaró a medios de comunicación.

Con ello, Esteban Villegas se deslindó de la polémica relacionada con el retiro de visas a funcionarios mexicanos, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, quien negó sanciones de EU, así como Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, que desde el año pasado busca recuperar su visa americana.