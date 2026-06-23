Periodistas y activistas se manifiestan contra la Ley Serrano que regula uso de IA en SLP

La denominada “Ley Serrano” fue impulsada por el diputado local del Partido Verde Ecologista, Héctor Serrano Cortés y tipifica como delito el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA). (Cuartoscuro).

Por lo menos un centenar de personas marcharon desde La Alameda “Juan Sarabia” para después irrumpir en El Pleno Legislativo de San Luis Potosí, donde exigieron la derogación de la llamada “Ley Serrano”, que busca regular el uso de la Inteligencia Artificial (AI).

La protesta se salió de control cuando los inconformes ingresaron a la fuerza al recinto donde se sesionaba a puerta cerrada. El grupo conformado por colectivos, periodistas, taxistas y otros activistas, llegaron a los golpes y empujones con el personal de seguridad del lugar.

Con mantas y gritos de protesta el nutrido grupo de ciudadanos mostraron su inconformidad ante la ley que entró en vigor a finales del año pasado y que ha generado un fuerte rechazo social al considerar que criminaliza la labor de la prensa.

Entre el contingente encabezado por la abogada, Natalia Castillo, se detectaron también masculinos que ingerían bebidas alcohólicas mientras pateaban las puertas del recinto y provocaban destrozos al inmueble.

Además también participaron personajes políticos y periodistas que han mostrado su afinidad con el proyecto del aspirante a la gubernatura, Gerardo Sánchez Zumaya, acusado de encabezar una red de lavado de dinero a través de contratos millonarios con PEMEX, refirió el legislador local, Luis Fernando Gámez Macías.

¿De qué trata la Ley Serrano?

La denominada “Ley Serrano” fue impulsada por el diputado local del Partido Verde Ecologista, Héctor Serrano Cortés y tipifica como delito el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) con penas de 1 a 6 años de prisión a quien suplante identidad, altere digitalmente la voz o rostro sin consentimiento y la difusión de material falso.

Serrano Cortés aseguró que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero no compartió las formas y los mensajes de odio. El principal objetivo de la ley, recordó, es buscar que se proteja la dignidad humana, “que no haya forma de que a través de este mecanismo se denigre a las personas, eso es lo más importante”.

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que su bancada mantendrá el diálogo y trabajará en una propuesta para modificarla.

Recordó que las y los diputados albiazules votaron en contra al considerar que careció de un análisis profundo y porque establece sanciones penales en un contexto donde existe la figura de la prisión preventiva.