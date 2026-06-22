Cómo usan la IA los líderes

Cada día, la inteligencia artificial adquiere mayor protagonismo en nuestras vidas. Los ejecutivos lo saben y experimentan constantemente con formas de aprovecharla. En la sección La dieta del CEO de este mes, preguntamos a directivos cuáles son las principales maneras en que utilizan esta tecnología. Entre sus respuestas se incluyen la redacción de informes para inversionistas, mantenerse informados durante reuniones consecutivas y la práctica de conversaciones delicadas mediante simulaciones. Es posible que incluso algunos hayan utilizado la IA para responder a esta pregunta.

JAVIER HERRERO

CEO de Sistema B México

“La uso, y animo a usarla, para explorar nuevas iniciativas, tendencias y buenas prácticas entre las Empresas B certificadas en el mundo. Mi herramienta favorita es Claude, aunque también uso Gemini. De Claude destaco que pertenece a Anthropic, una Public Benefit Corporation: una empresa que busca equilibrar desempeño financiero con impacto social y ambiental. Esto, en el momento actual del desarrollo de la IA, es fundamental”.

TOBIAS PROSS

CEO de Allianz Global Investors

“Uso la IA como un primer filtro para ideas. Cuando pienso en una oportunidad de negocio, la pongo a prueba al instante. En minutos, obtengo un análisis estructurado. No sustituye el criterio humano, pero acelera la velocidad con la que puedo refinar una idea”.

MARIAM NAFICY

Presidenta de Minted

“Preparación automática para reuniones: Claude recopila todas mis transcripciones relacionadas con esa persona o empresa, el último hilo de Gmail, menciones en Slack y me entrega un resumen de una página. Trato a la IA como un chief of staff, no como un tomador de notas”.

ROB SNYDER

CEO de Acme Smoked Fish

“Solía perder tiempo esperando reportes. Ahora consulto nuestros datos con IA, lo que me permite ir directo a resolver problemas. ¿La otra cosa que eliminó? Las presentaciones. No las extraño”.

DENISE MUYCO

Cofundadora y CEO de Ti y Software Ravel

“Uno de mis hacks es usar la IA para simular conversaciones difíciles, así llego más preparada. Cada vez más la uso para sintetizar rápidamente señales de nuestro negocio”.

TUNDE OLANREWAJU

Socio Director para Europa de Mckinsey&Co.

“Hago meta-prompting, es decir, le pido a la IA que tome mi pregunta, la replantee y reúna contexto antes de ejecutar el prompt. Lo uso para aclarar lo que necesito para aprovechar la capacidad de la herramienta”.

MATT BLUMBERG

CEO de Markup Ai

“Aquí está el verdadero truco que la mayoría de los CEO pasa por alto: después de que la IA te da una respuesta, pregúntale: ‘¿Este es tu mejor trabajo?’. Casi siempre dirá que no y después producirá algo mejor. Ese solo prompt me ha ahorrado más tiempo perdido que cualquier herramienta que haya usado.

CEO Diet

ERICA DESAI

Codirector de Pickleball Citypickle

“Es muy útil para resumir documentos legales. Y nada supera a la IA para planear viajes”.

STEVE SALIS

Presidente y CEO de Sizzle Acquisition

“Donde se vuelve poderosa es al hacer preguntas más inteligentes sobre estrategias financieras, oportunidades de inversión o panoramas generales de negocio”.

BRANDON KAPLAN

Fundador de Maxwell Club

“He creado un equipo completo de agentes de IA, igual que si fuera un equipo humano. Cada uno tiene un rol específico, tareas que realizar de forma autónoma y hacemos reuniones frecuentes para revisar, ajustar y definir el rumbo”.

NIKOLA MRKŠIĆ

Cofundador y CEO de Polyai

“Antes de reunirme con alguien por primera vez, alimento a la IA con información como su última llamada de resultados, cobertura reciente de prensa o cualquier declaración que haya hecho sobre su industria. Le pido una perspectiva sobre qué es lo que más le importa en este momento y qué podría quitarle el sueño”.

JUSTIN MARES

Fundador y CEO de Truemed

“La mayoría de las personas usan la IA como si fuera una barra de búsqueda. La oportunidad más grande está en aclarar qué intento lograr realmente, dónde necesito enviar señales y qué movería la aguja esta semana”.

TOM GOZNEY

Fundador y CEO de Gozney Pizza Ovens

“Uso la IA para sacar ideas de mi cabeza rápidamente. Luego lo comparto con los equipos y construimos sobre eso juntos”.

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