Los negocios del CJNG: Así lavan dinero con zapatos para bebé, paca y tequileras

Estos son los negocios sancionados por presunta relación con líderes del CJNG para el lavado de dinero. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Departamento de Estado)

Una tienda de zapatos para bebés, una licorería, un rancho tequilero y una empresa de seguridad privada. Negocios que suenan inofensivos, en realidad forman parte de la maquinaria financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bubux Baby Shoes es, en papel, una empresa dedicada a vender calzado infantil, pero para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es otra pieza del entramado financiero del CJNG.

La empresa está registrada a nombre de Gerardo Botello Rosales, alias ‘El Cachas’, miembro de confianza y larga trayectoria dentro del CJNG. Antes de convertirse en empresario de zapatos infantiles, ‘El Cachas’ fue el guardaespaldas de la esposa del fundador del cártel, Rosalinda González Valencia.

La zapatería es manejada por Miguel Ángel Ayala Botello, un primo de ‘El Cachas’.

Bubux no es el único negocio bajo el control de Miguel Botello. El Tesoro de EU también lo señala como propietario, controlador o director de otras tres empresas:

Green Agropacific , compañía de cultivo de agave con sede en Nayarit.

, compañía de cultivo de agave con sede en Nayarit. Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama , empresa de seguridad privada, con licencia estatal para la portación de armas de fuego, que opera en Michoacán y Jalisco.

, empresa de seguridad privada, con licencia estatal para la portación de armas de fuego, que opera en Michoacán y Jalisco. Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, un inmueble tequilero y de agave con sede en Jalisco.

El negocio familiar se extiende más allá de estas empresas. Mientras ‘El Cachas’ controlaba las operaciones del CJNG en Michoacán, su primo Miguel Botello ocupaba un puesto clave del lado de la ley, como director de Seguridad Pública en Tepalcatepec, y bajo su mando estuvieron los sobrinos de ‘El Cachas’: Gustavo y Wiliams Botello.

Miguel Ángel Ayala Botello, presunto operador financiero de 'El Cachas', fue policía municipal en Tepalcatepec. (Gobierno de Michoacán)

Empresas puestas a nombre de familiares: Patrón del CJNG

El 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas ligadas al CJNG.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que los líderes y mandos del cártel de las cuatro letras suelen poner empresas, propiedades y otros activos a nombre de parientes cercanos o personas de confianza, quienes además ocupan cargos directivos. Un hecho ampliamente documentado.

Ese patrón se repite en el caso de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, detenido el pasado 27 de abril. Antes de su arresto –y quizá desde la cárcel– controlaba las operaciones de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Mapa de liderazgos del CJNG, según las autoridades de Estados Unidos. (Departamento del Tesoro)

Según Estados Unidos, ‘El Jardinero’ mantenía una gasolinera, Petrocoda, a nombre de su prima Areli Isis Medina Flores. Su esposa, Karely Lizbeth Ramírez Bañales, era dueña de una licorería, El Almacén Licorería, y junto con Medina Flores controlaba también una comercializadora mayorista de ropa, Stella Servicios Comerciales Y Empresariales.

Otros integrantes de la red de ‘El Jardinero’ operaban negocios similares. Roberto Jiménez Arias tenía una empresa de agave y tequila, Casa Tequilera El Origen del Tequila, y una constructora, Hurrari Kash.

Martha Alicia Alvarado Rodríguez, esposa de Jiménez Arias, controlaba una compañía agrícola, Agropecuaria Amateq Del Valle.

Otro operador, José Jesús Gutiérrez, tenía a su nombre una maderera, Productores Vagu. Este último también es señalado por las autoridades mexicanas de supervisar los laboratorios de metanfetamina en Zacatecas.

Todas estas empresas estaban registradas en México como negocios legales.

Huachicol y precursores de fentanilo del CJNG bajo el mismo techo

Varios operadores del CJNG combinan el tráfico de fentanilo con el huachicol. Alma Laura Mena Alvarado y su esposo, José Mora León, por ejemplo, son señalados por desviar el precursor químico hacia el cártel y por extraer gasolina de los ductos de Pemex en zonas controladas por el cártel.

Para lograr su cometido, la pareja es dueña de dos empresas: Strong Energy, dedicada a la extracción de petróleo y gas, y Transic Logistic, una compañía de logística.

Así queda la distribución de empresas ligadas al CJNG

La red de lavadores del CJNG en Jalisco

El Tesoro de EU también expuso una red dedicada exclusivamente al lavado de dinero para el CJNG, con base en Zapopan y Guadalajara. Está integrada por siete personas que, según la dependencia, recolectaban dinero en efectivo proveniente del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos.

Después transferían esos fondos a México mediante distintos instrumentos financieros y los devolvían a los líderes del cártel, cobrando una comisión por el servicio.

De acuerdo con el Tesoro, este esquema permitió lavar decenas de millones de dólares al año desde al menos 2023.

¿Por qué líderes del CJNG tienen negocios ‘legales’?

Al igual que otros cárteles, el CJNG genera enormes cantidades de efectivo que no puede únicamente depositar en bancos sin levantar sospechas. Para resolver el movimiento del efectivo, recurren a negocios legales.

Las empresas les permiten justificar el origen del dinero como si proviniera de ventas o servicios reales. Sin embargo, es necesario ocultar la identidad de quien realmente controla los activos, generar facturas y flujos de efectivo que explican el dinero ilícito.

Poner las empresas a nombre de esposas, primos o subordinados añade una capa adicional de protección legal para los miembros del cártel.