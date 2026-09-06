¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Leagues Cup 2026? El premio que se pelean Toluca y Monterrey

Además del trofeo y un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, el campeón de la Leagues Cup 2026 se lleva una buena suma de dinero para sus arcas, a la que aspiran fuertemente Toluca y Monterrey.

Tras la victoria de León vs. América en el partido por el tercer lugar, Diablos Rojos y Rayados chocan por la gloria de este torneo que enfrenta a la Liga MX vs. MLS, pero en la que los clubes mexicanos tomaron protagonismo en esta edición.

Este es el premio por ganar la Leagues Cup 2026 que se juegan Toluca y Monterrey

El ganador de la Leagues Cup 2026 se lleva 2 millones de dólares como premio por conquistar el torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.

El segundo lugar no se va con las manos vacías: obtiene un millón de dólares, mientras que el equipo que termina en la tercera posición, en este caso el León, recibe 500 mil dólares.

La distribución económica no se limita a los tres primeros puestos. De acuerdo con el periodisra Alex Silverman, de Sports Business Journal, la bolsa para el torneo es de unos 40 mdd, considerando que cada club participante recibe 100 mil dólares por cada partido disputado, sin importar el resultado, además de un bono de 50 mil dólares por cada victoria.

Además de lo económico, la Leagues Cup entrega tres lugares para la Concachampions 2027: uno para el campeón, otro para el subcampeón y uno más para el conjunto que termina en tercer lugar.

El monarca obtiene el beneficio más importante: una clasificación directa a los octavos de final de la competencia de Concacaf. El segundo y tercer lugar deben comenzar su participación desde la Ronda Uno.

La Copa de Campeones Concacaf representa, además, una vía hacia otras competencias internacionales de clubes, como la Copa Intercontinental que se juega a finales de año y el Mundial de Clubes 2029.

Al haber llegado únicamente clubes mexicanos a las semifinales de Leagues Cup, la Liga MX amarró 9 plazas históricas para el torneo, por lo que la mitad de los equipos de la división jugarán el torneo internacional.

Así llegan Toluca y Monterrey a la final de Leagues Cup 2026

Toluca y Monterrey juegan este domingo la final de la Leagues Cup 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, en un duelo que marcará la primera ocasión en que dos clubes de la Liga MX se enfrentan por el campeonato del torneo.

Ambos, a su vez, buscan conquistar por primera vez este trofeo. Los Diablos llegan

como favoritos después de una sólida participación: acumulan cuatro victorias consecutivas y apenas han recibido dos goles durante el certamen. Antonio Mohamed busca sumar otro campeonato a su exitoso ciclo con Toluca.

Monterrey, dirigido por Matías Almeyda, alcanzó la final tras eliminar al América en penales. Los Rayados cuentan con una ofensiva encabezada por Hugo Cuypers y Lucas Ocampos, ambos con cinco goles en el semestre. El encuentro promete intensidad y un duelo ofensivo entre dos de los principales equipos mexicanos.