Concachampions 2027: ¿Qué equipos de la Liga MX están clasificados a la próxima edición?

Liga MX tendrá un histórico de 9 clubes mexicanos en Concachampions tras copar las semifinales de Leagues Cup (Foto: Concacaf).

La próxima Concachampions 2027 tiene a ocho equipos de la Liga MX confirmados, luego de que los resultados de la Leagues Cup 2026 modificaran la distribución de plazas para el torneo continental. Monterrey y Pachuca se suman a los seis clubes que ya tenían su boleto asegurado.

La Liga MX de hecho alcanzará nueve representantes en la próxima edición. El último cupo quedará entre León y Tijuana, de acuerdo con el desenlace de la Leagues Cup 2026.

¿Qué equipos de la Liga MX están clasificados a la Concachampions 2027?

Hasta el momento, los equipos mexicanos clasificados son:

Cruz Azul

Toluca

Tigres

Pumas

Chivas

América

Monterrey

Pachuca

Los primeros seis obtuvieron su clasificación mediante los criterios correspondientes a la temporada 2025-2026. El reglamento contempla a los cuatro finalistas de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, además de los dos clubes mejor posicionados en la tabla anual que todavía no tuvieran boleto.

Cruz Azul ganó el Clausura 2026 y Pumas fue finalista. Toluca —vigente campeón de Concachampions— y Tigres disputaron la final del Apertura 2025. Chivas y América consiguieron los dos lugares restantes mediante la tabla anual.

¿Por qué Monterrey y Pachuca clasificaron a la Concachampions?

La Leagues Cup 2026 entrega tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027: uno al campeón, otro al segundo lugar y uno más al tercero.

Dado que América y Toluca ya tenían asegurada su participación en el torneo continental por los criterios de la temporada 2025-2026. Por ello, si alguno de los dos obtiene uno de los boletos de la Leagues Cup, la plaza no se pierde, sino que se reasigna conforme al orden de elegibilidad.

La situación tomó relevancia después de que América y Toluca avanzaran a las semifinales de la Leagues Cup. Con los tres boletos de la competencia binacional en manos de clubes de la Liga MX, se generaron plazas adicionales para otros equipos mexicanos.

De acuerdo con Olympics, el criterio dicta Monterrey terminó como uno de los equipos mejor posicionados en la tabla anual de la temporada 2025-2026 —Apertura y Clausura sumados— entre los clubes que todavía no tenían asegurado su boleto. Pachuca también recibió una plaza mediante esta redistribución.

¿León o Tijuana, quién tendrá el último boleto?

El último lugar mexicano todavía depende de León, que continúa con vida en la Leagues Cup 2026.

Los Esmeraldas necesitan terminar entre los tres primeros del torneo para asegurar su clasificación. El equipo enfrenta a Toluca en las semifinales, por lo que todavía tiene dos caminos para conseguir el boleto.

Si León avanza a la final, tendrá asegurado uno de los lugares que otorga la Leagues Cup. También puede conseguirlo si pierde la semifinal y posteriormente gana el partido por el tercer lugar.

Si León pierde ambos partidos y, por lo tanro, no termina entre los tres primeros, Tijuana ocupará la última plaza mexicana para la Concacaf Champions Cup 2027.

De esta manera, la Liga MX ya cuenta con ocho representantes clasificados y todavía puede llegar a nueve equipos en la próxima edición del torneo continental.