Sorteo de la Champions League 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

El sorteo de la Champions League define la primera etapa del certamen. (Foto: Shutterstock, UEFA)

La UEFA Champions League 2026/27 está a punto de comenzar y este jueves 27 de agosto se realiza el sorteo de la fase de liga, donde los 36 equipos participantes conocen a los ocho rivales que enfrentan durante la primera etapa del torneo.

La ceremonia tiene lugar en el Grimaldi Forum de Mónaco y define el camino de clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Inter de Milán y el PSG, campeón defensor de la Champions.

A diferencia del antiguo formato de grupos, ahora mantiene una tabla general de 36 equipos. Cada club juega ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante, frente a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos.

Mourinho regresó como el DT del Real Madrid, quien está en la Champions League. (Foto: EFE)

¿Dónde ver EN vivo?

El sorteo de la Champions League 2026/27 puede seguirse en México a través de canales de TV de paga y de streaming.

TNT Sports y HBO Max, confirmaron la emisión del evento futbolístico con programación previa al inicio de la ceremonia.

¿A qué hora ver el sorteo?

El sorteo de la fase de liga de la Champions League se realiza el jueves 27 de agosto de 2026.

La ceremonia arranca a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 18:00 horas en Europa central.

La UEFA da a conocer durante el evento los ocho rivales de cada uno de los 36 clubes que se enfrentan en lla fase de liga.

PSG es el campeón defensor de la Champions League. (Foto: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI) (ANNA SZILAGYI/EFE)

¿Qué equipos clasificaron a la Champions League 2026?

Los 36 equipos que clasificaron a la fase de liga de la Champions League 2026/27 ya están definidos. La UEFA estableció que 29 clubes obtuvieran su boleto de manera directa y que los siete lugares restantes fueran para los ganadores de los playoffs de clasificación.

Los clubes quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Bombo 1

Paris Saint-Germain

Bayern Múnich

Real Madrid

Liverpool

Inter de Milán

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Bombo 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting CP

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV Eindhoven

Bombo 3

Feyenoord

Lille

Bodø/Glimt

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Bombo 4

Slavia Praga

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atenas

LASK

Como

Lens

Viking

Sabah

Los cuatro bombos quedaron confirmados por la UEFA después de que concluyera la ronda de playoffs.

¿Cuándo empieza la Champions League?

La fase de liga de la Champions League 2026/27 comienza el martes 8 de septiembre de 2026 y se extiende hasta enero de 2027.

Las ocho jornadas están programadas de la siguiente manera:

Jornada 1: 8 al 10 de septiembre de 2026

8 al 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 y 14 de octubre

13 y 14 de octubre Jornada 3: 20 y 21 de octubre

20 y 21 de octubre Jornada 4: 3 y 4 de noviembre

3 y 4 de noviembre Jornada 5: 24 y 25 de noviembre

24 y 25 de noviembre Jornada 6: 8 y 9 de diciembre

8 y 9 de diciembre Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

19 y 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

La UEFA tiene previsto publicar el calendario completo de partidos, con fechas y horarios, a más tardar el sábado 29 de agosto.

Después de la fase de liga llegan los playoffs eliminatorios, los octavos de final, cuartos y semifinales. La final de la Champions League 2026/27 se lleva a cabo el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.