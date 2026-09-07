¿Qué es la Operación Águila Alta, con la que México y EU acordaron combatir los drones del narco?

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que la Operación Águila Alta, en la que participan las fuerzas armadas estadounidenses, se desarrolla siguiendo los principios de cooperación y respeto a la soberanía nacional. (Cuartoscuro: Manuel Sánchez)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló este lunes 7 de septiembre que lleva a cabo la Operación Águila Alta, una serie de acciones para combatir el uso de drones por parte del crimen organizado realizadas en conjunto con las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera de Tijuana con San Diego, California.

“Esta operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, explicó la Sedena.

¿Cuándo acaba la operación binacional Águila Alta?

De acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal, la acción se desarrolla desde el 31 de agosto y concluirá el 21 de septiembre.

La Sedena aclaró que estos operativos son similares a los realizados entre el 17 y 31 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, el secretario de Defensa estadounidense, Dan Driscoll, firmó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) una Declaración de Intención para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas para combatir el uso de drones del narco.

El acuerdo permite a la Defensa mexicana acceder al mercado digital del Ejército estadounidense, con el propósito de adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”, expresó ese día el embajador de EU, Ronald Johnson.

¿En qué consiste la operación antidrones Águila Alta en la frontera con Estados Unidos?

De acuerdo a la información emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación consiste en dos fases:

La primera se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en Tijuana, B.C. y San Diego, California, en donde se llevó a cabo un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones y culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio para delimitar el área de operación.

para delimitar el área de operación. La segunda se encuentra materializándose a partir de esta fecha y hasta el 21 de septiembre de 2026, mediante el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles.

La Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo" con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano".