Drones derribados por EU en la frontera eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes: Sedena

EU utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito para derribar drones en la frontera con México.

Los drones derribados por Estados Unidos en la frontera norte eran utilizados por grupos de traficantes de migrantes, dijo el general secretario Ricardo Trevilla Trejo este viernes 4 de septiembre.

El titular de la Defensa Nacional respondió así al reporte de Fox News de que el Grupo de Trabajo de la Frontera Sur de EU destruyó alrededor de 100 drones presuntamente de cárteles durante agosto.

“Lo que nos ha comentado las autoridades de Estados Unidos en las juntas de comandantes fronterizos, mencionan que los utilizan grupos delictivos. Son drones comerciales que capturan imágenes y lo que buscan es ver esas rutas, que estén libres, que no haya presencia de la autoridad”, dijo en la ‘mañanera’ desde Zacatecas.

¿México buscará que EU le preste su rayo para derribar drones?

Los drones fueron derribados por un aparato de alta tecnología en manos del Ejército de EU: El Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL).

Cuestionado sobre si las Fuerzas Armadas de México estudiarían adquirir ese láser, el secretario de la Defensa Nacional dijo que nuestro país está ‘cubierto’ en ese departamento.

“Tenemos 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo buenos resultados. No hemos entrado en pláticas sobre eso”, añadió.

Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió que los cárteles usan cada vez más drones para ‘cazar’ a militares y agentes fronterizos.

Esto sabemos de la campaña de drones de EU contra cárteles mexicanos

Desde febrero de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detectado 155 mil drones empleados por grupos criminales para monitorear las operaciones de seguridad o intentar cruzar narcóticos.

La respuesta estadounidense dio un nuevo paso el 25 y 26 de agosto de 2026, cuando el Ejército derribó tres drones cerca de la frontera entre Texas y México con el Láser de Alta Energía Multipropósito, en la primera ocasión en que ese sistema fue utilizado.

La Secretaría de la Defensa Nacional precisó posteriormente que los tres dispositivos fueron inhabilitados en territorio estadounidense. El operativo ocurrió en el contexto de las llamadas operaciones “espejo”, mediante las cuales fuerzas de México y Estados Unidos realizan reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera, pero cada una dentro de su respectivo territorio.

Meses antes, el despliegue de tecnología antidrones ya había provocado controversia en El Paso, Texas. En febrero, el cierre temporal del espacio aéreo fue atribuido inicialmente por funcionarios de la administración de Donald Trump a una incursión de drones de cárteles; sin embargo, posteriormente surgieron versiones que apuntaban a pruebas del Pentágono con tecnología antidrones y a problemas de coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Pentágono busca ampliar el uso de armas de energía dirigida, como láseres y sistemas de microondas de alta potencia, para enfrentar aeronaves no tripuladas sin depender de misiles más costosos.