¿Qué sabemos de los drones derribados por EU en la frontera con México? Esto explicó la Sedena

El Ejército de Estados Unidos utilizó por primera vez el sistema AMP-HEL, un láser de alta energía, para neutralizar los drones.

El Gobierno de México confirmó este sábado que los tres drones derribados esta semana por el Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con México eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades y precisó que fueron neutralizados en territorio estadounidense.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de los tres aparatos durante las noches del 25 y 26 de agosto.

Los dispositivos, “con características comerciales”, eran “utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades”, indicó la dependencia en un comunicado.

La Defensa precisó que los hechos ocurrieron en “territorio soberano” de Estados Unidos y en el contexto de las denominadas operaciones concurrentes o “espejo” que realizan las fuerzas de ambos países en la frontera.

Estos despliegues, que comenzaron el 5 de febrero de 2025, consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, pero con las fuerzas de cada país actuando dentro de su propio territorio, para combatir principalmente el tráfico de armas y drogas.

EU ‘estrena’ láser militar contra drones del narco

La información de las autoridades mexicanas complementa la difundida el viernes por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos, que revelaron que los aparatos fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense.

La operación, realizada cerca de la frontera entre Texas y México, marcó la primera ocasión en que Estados Unidos utilizó ese sistema para neutralizar drones vinculados con organizaciones criminales en su frontera sur.

Las autoridades estadounidenses habían clasificado los aparatos como una amenaza para su personal militar y para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió entonces de que las organizaciones criminales utilizan cada vez más aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades de militares y agentes fronterizos.

Taylor agradeció además la cooperación del Ejército mexicano en el operativo.

La precisión de Defensa sobre el lugar donde fueron derribados los drones ocurre en un contexto de especial sensibilidad en México ante las operaciones estadounidenses contra los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado reiteradamente cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de territorio mexicano y ha advertido de que supondría una violación de la soberanía nacional, al tiempo que defiende la cooperación bilateral en seguridad siempre que respete la territorialidad de ambos países.

La colaboración fronteriza se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, en medio de las presiones de Washington a México para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.

Con información de EFE.