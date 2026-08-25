Secretaría de la Defensa Nacional despliega 300 efectivos para reforzar la seguridad en Sinaloa

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, efectivos del Ejército Mexicano fueron enviados a dicha entidad.

A las 10:30 horas de este martes 25 de agosto de 2026, un contingente de 300 efectivos del Ejército Mexicano despegó a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.

El refuerzo operativo de estos 300 efectivos, se suman al despliegue que mantiene la 9/a. Zona Militar y tendrán como misión realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población Sinaloense.