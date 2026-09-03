¿Cuánto cuesta comer en Karisma, restaurante de Polanco donde captaron al abogado de ‘El Mayo’?

Juan Pablo Penilla, abogado de ‘El Mayo’ Zambada, aparentemente protagonizó una pelea afuera del restaurante en Polanco, Ciudad de México, llamado Karisma.
En un video que circula en redes sociales se aprecia que Juan Pablo Penilla presuntamente intenta lanzarse contra un empleado del lugar. “No me toques, pen****... No se te ocurra tocarme. ¿Sabes quién soy?”, se le escucha decir entre gritos, reclamos e intentos de acercarse.
Eventualmente, elementos de la policía llegaron al lugar para tranquilizar la situación y le pidieron a Penilla que se retirara.
El lugar del altercado de Penilla, quien además ha litigado para Miguel Ángel Treviño ‘El Z-40’, exlíder de Los Zetas, es un restaurante de comida mexicana y cantina abierto desde 1976.
Menú y precios de El Karisma, restaurante donde captaron a Juan Pablo Penilla
Karisma, donde fue captado el abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ofrece un menú de cocina mexicana con tacos, cortes de carne, pescados, mariscos, antojitos, ensaladas, enchiladas, postres y bebidas. La carta incluye opciones para distintos presupuestos, aunque algunos de sus platillos principales superan los 500 pesos:
- Desayunos: incluyen pan, hot cakes, crepas, tocino, jugos y café. $25 a $140 pesos.
- Entradas: la carta ofrece ceviche, guacamole, empanadas, queso fundido, chistorra, chicharrón, sopecitos, nachos y tacos. $105 a $500 pesos.
- Sopas: hay fideo, sopa de frijol, champiñones, sopa de tortilla, crema poblana y jugo de carne. $190 a $210 pesos.
- Ensaladas: incluye opciones mixtas, de pera y preparaciones con pollo. $200 a $330 pesos.
- Vegetariano: hay empanadas, burritos, quesadillas, tacos del monte, molletes, fajitas de verduras y enchiladas. $180 a $370 pesos.
- Clásicos: la sección reúne molletes, chistorra, nachos, tacos, tortas, Club Sandwich y otras preparaciones. $105 a $380 pesos.
- Del mar: incluye lomo de róbalo, tacos Rosarito y camarones al ajillo. $420 a $450 pesos.
- Enchiladas: hay preparaciones de pollo, mole, tricolor y suizas. $300 a $320 pesos.
- Del rancho: reúne fajitas, albóndigas, arrachera, medallones y filetes. $390 a $420 pesos.
- Especialidades: el restaurante ofrece un platillo mexicano diferente de lunes a viernes, desde pollo en mole hasta cochinita pibil, carnitas, pozole y cecina. $330 pesos.
- Postres: hay flan, ate con queso manchego, fresas con crema, crepas, panqué de elote y helados. $75 a $160 pesos.
- Café: la carta ofrece espresso, americano, latte, capuchino y el Carajillo Karisma. $55 a $230 pesos.
Entre los platillos más costosos destaca el Plato Mixto, de $850 pesos, que reúne tacos, chistorra, chorizo, queso asado, dedos de pollo, dedos de queso mozzarella y guacamole. Le sigue el Rib Eye Mar y Tierra, de $700 pesos, con rib eye premium y camarones al ajillo. También aparece el Chicharrón de Rib Eye, de $520 pesos.
El Karisma también ofrece una especialidad mexicana distinta cada día, todas con un precio de $330 pesos:
- Lunes: Poblano, con pierna y muslo de pollo en mole negro poblano y arroz rojo.
- Martes: Yucateco, con cochinita pibil de cerdo marinada con achiote y especias.
- Miércoles: Michoacano, con carnitas de cerdo estilo Michoacán.
- Jueves: Guerrerense, con pozole de pollo o cerdo.
- Viernes: Morelense, con cecina de res natural de Yecapixtla, enchilada verde, frijoles de la olla y queso de rancho.
Karisma se encuentra en Campos Elíseos 219, Polanco, Ciudad de México, a una calle del Parque Lincoln y a una de Paseo de la Reforma.