‘Aguaceros invernales’: ‘El Niño’ dejará más lluvias en estos estados entre octubre y diciembre

‘El Niño’ dejará más lluvias en estos estados en invierno.

El fenómeno de ‘El Niño’ alcanzará su mayor intensidad entre octubre y diciembre, lo que favorecerá un invierno más húmedo y frío en el norte de México, de acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En conferencia de prensa, el funcionario de Conagua señaló que existe el 95 por ciento de probabilidad de que se presente un escenario de ‘El Niño’ muy fuerte.

Además de los frentes fríos para esta temporada, el funcionario indicó que la temperatura promedio del Pacífico ecuatorial, en la región conocida como Niño 3.4, ya se encuentra por encima de los niveles registrados durante el periodo 2015-2016:

“En este momento ya estamos sobre los 29.5 grados Celsius; es decir, ya estamos por arriba del promedio de lo que estuvo en el 2015-2016”, explicó.

¿Por qué ‘El Niño’ dejará más lluvias en México?

Vázquez Romaña detalló que uno de los principales efectos del calentamiento del océano Pacífico es el desplazamiento de la corriente en chorro subtropical ligeramente hacia el sur.

Esta corriente, que también interactúa con la polar y atraviesa el norte de México y Estados Unidos, puede transportar una mayor cantidad de vapor de agua desde las regiones tropicales hacia el norte del país.

“Estamos previendo que la parte norte de México se mantenga húmeda o por arriba del promedio durante el invierno”, señaló.

De acuerdo con el coordinador del SMN, esta circulación atmosférica no solamente favorecerá el ingreso de humedad, sino también el desplazamiento de masas de aire frío, polares o continentales, desde el hemisferio norte hacia México.

¿Qué estados tendrán más lluvias entre octubre y diciembre por ‘El Niño’?

Los estados que podrían registrar un invierno más húmedo de lo habitual por ‘El Niño’ son principalmente los del norte del país, entre ellos:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nuevo León

Zacatecas

“Todos los estados del norte van a tener un periodo relativamente más húmedo durante el invierno”, indicó Vázquez Romaña.

El pico de intensidad del fenómeno se espera durante el trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, sus efectos se extenderán hasta la primavera de 2027.

Vázquez Romaña indicó que las condiciones asociadas con El Niño podrían mantenerse durante esta temporada y extenderse hasta la primavera del próximo año, es decir, abarcaría todo el invierno.

¿También habrá más frío y tormentas invernales? Esto dice Conagua

El funcionario explicó que la combinación de aire frío y mayor humedad podría favorecer un periodo invernal con más frentes fríos y una mayor incidencia de tormentas invernales.

Esto se debe a que, cuando las masas de aire frío ingresan al país y encuentran vapor de agua, la humedad puede condensarse y generar precipitaciones, incluida la caída de nieve en zonas de mayor altitud.

“Vamos a ver un periodo bastante frío durante el invierno, con una mayor incidencia de frentes fríos, probablemente más tormentas invernales”, señaló.

¿Qué estados se están calentando más en México?

Durante la explicación, el coordinador del SMN señaló que el calentamiento global también está modificando la frecuencia de las heladas en México.

De acuerdo con las tendencias observadas desde 1950, el país ha registrado una disminución en la cantidad de días sin heladas. En promedio, explicó, cada 15 años se pierde un día con este tipo de eventos.

“Eso sí ya es calentamiento global, porque ya es un tema de muchos años en el que está ocurriendo esta tendencia”, afirmó.

Las regiones donde se observa una disminución más marcada de los días con heladas se encuentran principalmente en Chihuahua, el norte del país, Durango, algunas zonas de Zacatecas y el centro de México.

No obstante, aclaró que también existen regiones donde la tendencia es contraria, con un aumento en el número de días con heladas. Estas se concentran principalmente en zonas altas de Durango, Nuevo León y otras regiones montañosas.

El funcionario destacó que, aunque el calentamiento global reduce la frecuencia de heladas en algunas zonas, esto no significa que desaparezcan los periodos de frío extremo, pues la circulación atmosférica y el ingreso de masas de aire polar continúan influyendo en el clima de México.