Elecciones 2027: ¿Cuál es la fecha límite para que los partidos definan a sus candidatos? Esto dice el INE

El proceso electoral 2026-2027 comienza este jueves 10 de septiembre, y el Instituto Nacional Electoral (INE) delimitó las fechas en las que los partidos políticos deberán registrar a sus candidatos.

Según el calendario del INE, el proceso de registro de candidaturas será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027, pero antes hay una serie de procesos por los que deben pasar los aspirantes a gubernaturas, diputaciones, senadurías y otros cargos.

Elecciones 2027: Fechas clave para las precampañas, campañas y registros de candidaturas

Antes de que los aspirantes a cargos digan que llevan 75 días en campaña, como pasó con el morenista Armando Ayala , deberán esperar a estas fechas para dar a conocer sus intenciones y propuestas como candidatos a cargos de elección popular.

Este mes, tras el banderazo de inicio del proceso electoral, el INE abrirá el registro de visitantes extranjeros, y para el 30 de septiembre se instalarán los 32 consejos locales.

Entre octubre y noviembre, el INE recibirá las propuestas de candidaturas independientes , que podrán recibir apoyo ciudadano hasta el 12 de febrero de 2027.

Entre septiembre y diciembre, los partidos deberán coordinarse para perfilar a sus candidatos, a fin de que del 2 de enero al 12 de febrero realicen sus precampañas.

Una vez terminado el registro de las candidaturas, el 4 de abril comenzarán oficialmente las campañas electorales , mismas que terminarán el 2 de junio, para dar inicio a la veda electoral del 3 al 5 de junio.

Las elecciones serán el 6 de junio, mientras que los cómputos distritales serán del 9 al 11 de junio.

De acuerdo con el INE, para las elecciones 2027 habrá 19 mil 609 cargos de elección popular en juego, de los que destacan 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones, 18 mil 57 cargos en ayuntamientos y 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

Los estados en los que habrá elecciones para gobernador son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En la Ciudad de México se definirá el Congreso Local, además de las 16 alcaldías.