Las elecciones nos respiran en la nuca, Marce: ¿Quiénes deben sacar su credencial para votar antes de 2027?

El INE inició la campaña de credencialización para que los ciudadanos actualicen sus datos antes de las elecciones de 2027.

Las elecciones de 2027 ya comienzan a marcar el calendario de trámites del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde este 1 de septiembre arrancó la Campaña Anual Intensa de Credencialización 2026-2027, mediante la cual el organismo busca actualizar el Padrón Electoral y garantizar que la ciudadanía pueda participar en la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

¿Quiénes deben sacar o renovar su INE antes de 2027?

De cara a las próximas elecciones en México, el INE contempla a distintos grupos de ciudadanos que deberán tramitar o actualizar su credencial para votar, entre ellos:

Jóvenes que obtendrán su credencial por primera vez .

. Personas que cambiaron de domicilio , quienes necesitan corregir sus datos.

, quienes necesitan corregir sus datos. Y ciudadanos cuya identificación perderá vigencia.

Uno de los principales grupos que debe realizar el trámite es el de jóvenes que cumplirán 18 años antes o el mismo día de las elecciones de 2027.

El INE permite que quienes tengan 17 años y cumplan la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2027 soliciten su credencial de manera anticipada. El trámite ya puede realizarse desde este martes 1 de septiembre de 2026.

Otro grupo que debe prestar atención es el de las personas cuya credencial para votar expirará durante 2026.

El INE informó que alrededor de 5.4 millones de credenciales perderán vigencia durante 2026. Por ello, quienes tengan una credencial con terminación “26” deberán renovarla, pues dejará de ser válida a partir del 1 de enero de 2027.

El organismo advierte que no renovar una credencial cuando corresponde puede provocar la baja del registro del ciudadano en el Padrón Electoral.

¿Qué pasa con tu INE si cambiaste de domicilio?

Quienes hayan cambiado de domicilio deben acudir al INE para actualizar sus datos. Esto permite que la persona quede registrada en la sección electoral correspondiente a su nueva dirección y pueda votar cerca de su casa.

También pueden solicitarse correcciones cuando existen errores en datos personales como nombre, fecha de nacimiento o lugar de nacimiento, así como modificaciones relacionadas con la dirección.

¿Y si perdiste tu credencial para votar?

El INE también contempla la reposición por robo, extravío o deterioro.

En estos casos, la ciudadanía puede solicitar una nueva credencial. El organismo recomienda reportar el robo o extravío a INEtel para prevenir un posible uso indebido de los datos contenidos en la identificación.

Durante el periodo electoral también existe la posibilidad de solicitar una reimpresión. Este trámite genera una copia idéntica de la credencial, por lo que conserva los mismos datos, domicilio, fotografía y firma.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar el INE rumbo a las elecciones 2027?

Para la Campaña Anual Intensa, el periodo para realizar los principales trámites de credencialización va del 1 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027.

Durante este periodo se pueden realizar los siguientes trámites:

Inscripción por primera vez al Padrón Electoral.

Renovación por pérdida de vigencia.

Cambio de domicilio.

Corrección o actualización de datos.

Reposición por robo, extravío o deterioro.

El INE ha señalado que esta etapa es clave para integrar y actualizar la Lista Nominal de Electores que será utilizada en la jornada electoral de 2027.

¿Qué documentos necesitas para sacar la credencial de elector?

Para realizar el trámite de la credencial para votar, el INE solicita presentar tres documentos originales:

Acta de nacimiento. Identificación con fotografía. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Para las inscripciones por primera vez y los trámites de reincorporación también se solicita la CURP. Los trámites de la credencial son gratuitos.

En caso de no contar con una identificación con fotografía, existen mecanismos alternativos mediante testigos, de acuerdo con las reglas del INE.

¿Dónde se puede tramitar la credencial de elector?

Los trámites se realizan en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del INE. La ubicación y los horarios pueden consultarse en el sitio oficial del organismo.

El INE también contempla atención domiciliaria para personas que, por alguna condición física, no pueden acudir personalmente a un módulo.