¿Un milagro? La historia del atentado con bomba en la Basílica de Guadalupe y la Virgen que quedó intacta

El llamado Cristo del Atentado conserva la memoria del ataque con bomba ocurrido en la antigua Basílica de Guadalupe hace más de 100 años.

La mañana del 14 de noviembre de 1921, un hombre entró a la antigua Basílica de Guadalupe (hoy Templo Expiatorio a Cristo Rey) con un ramo de flores. En apariencia, no había nada extraño en aquel gesto: acercarse al altar para depositar una ofrenda era una escena habitual entre los fieles que acudían al templo.

Pero, lo que nadie imaginaba era, que oculto dentro de aquel arreglo floral, había una bomba.

Poco después de las 10:30 de la mañana, una explosión sacudió el recinto. El altar quedó destrozado, una densa nube de polvo blanco cubrió el lugar y un crucifijo de metal terminó doblado debido a la fuerza de la detonación.

Sin embargo, pese a la magnitud del estallido, la imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció intacta. Incluso el cristal que la protegía tampoco se rompió.

Más de un siglo después, este episodio sigue rodeado de misterio y dudas. Para la fe católica, el hecho fue interpretado como una intervención “milagrosa” y el crucifijo que recibió el impacto pasó a ser conocido como el Cristo del Atentado.

Para la historia, se trató de uno de los sucesos más representativos de la persecución religiosa que atravesó México durante las primeras décadas del siglo XX.

“Un atroz atentado a la Basílica de Guadalupe”. La portada del periódico El Universal el 15 de noviembre de 1921. (AGN, Hemeroteca Ignacio Cubas, El Universal)

Una bomba escondida entre flores: así fue el atentado en la Basílica de Guadalupe

Según una crónica publicada por el semanario Desde la Fe, el acta notarial levantada días después por el entonces sacristán mayor de la Basílica, el padre Ignacio Díaz de León, describe que aquella mañana se celebraba una ceremonia con motivo de la toma de posesión de un nuevo canónigo, Antonio Castañeda.

La presencia de numerosas personas dentro del templo hizo que un hombre que intentaba acercarse al altar no resultara particularmente sospechoso. El propio sacristán declaró más tarde que momentos antes de la explosión había impedido el paso de un individuo de cabello “azafranado”, pero que situaciones similares eran frecuentes entre quienes buscaban aproximarse a la imagen.

Después de la ceremonia, los integrantes del cabildo se retiraron hacia la sacristía. Fue entonces cuando ocurrió el estallido.

El estruendo fue tan fuerte que, según el testimonio del padre Díaz de León, por un momento creyó que la Basílica se había desplomado o que las bóvedas habían caído.

Al regresar al presbiterio encontró una escena de destrucción: el mármol debajo de la imagen había quedado prácticamente pulverizado, los candelabros estaban en el suelo, los floreros se hicieron pedazos y el crucifijo de bronce frente al altar quedó doblado hacia atrás.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el venerado ayate de la Virgen de Guadalupe no sufrió ningún daño.

El crucifijo de bronce que quedó doblado tras la explosión hoy es conocido como el 'Cristo del Atentado' y se exhibe en la Basílica de Guadalupe. (Arquidiócesis Primada de México)

Cristo del Atentado, el símbolo que dejó la explosión en la Basílica

La fuerza de la detonación golpeó con tal fuerza al Cristo crucificado que acompañaba a la Virgen, que este terminó doblado en un arco, recibiendo gran parte del impacto.

Fue así que esta imagen alimentó una interpretación profundamente religiosa: Dios hijo habría recibido el golpe que estaba dirigido contra su madre. Desde entonces comenzó a ser visto como un símbolo de protección y fue bautizado como el Cristo del Atentado.

Desde la Fe señala que hoy la figura se exhibe en la Nueva Basílica de Guadalupe como prueba de aquel “milagroso” acontecimiento.

La propia Basílica ha incorporado el Cristo del Atentado a sus celebraciones y memoria religiosa. En 2021, al cumplirse un siglo de la explosión, se organizó un Año Santo dedicado a la Cruz del Atentado y se realizaron actos conmemorativos en torno a esta pieza.

Según el físico Adolfo Orozco, del Colegio de Estudios Guadalupanos, en su análisis titulado El atentado al ayate de San Juan Diego y la ciencia, la imagen de la Virgen recibió una cantidad de energía 900 veces mayor que los vidrios de las casas ubicadas a 150 metros, los cuales sí se rompieron.

Pese a ello, el cristal que protegía la imagen —de fabricación común, según su estudio— permaneció intacto.

El especialista también examinó el crucifijo de bronce que resultó deformado por la explosión. Explicó que este metal necesita recibir una gran cantidad de energía para doblarse de esa manera, por lo que concluyó que no existe una explicación física evidente que aclare por qué se dobló, mientras que la imagen de la Virgen y el ayate no tuvieron afectaciones.

En el centenario del atentado, la Basílica de Guadalupe dedicó un Año Santo a la Cruz del Atentado, con actividades conmemorativas alrededor de la pieza. (Arquidiócesis Primada de México)

¿Quién colocó la bomba en la Basílica de Guadalupe?

Con el paso de los años, distintos relatos identificaron como responsable a Luciano Pérez Carpio, quien presuntamente pertenecía a la Confederación Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M.), de acuerdo con el archivo documental del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán de la Secretaría de Cultura.

Otras versiones apuntan que Pérez Carpio era miembro del Ejército e incluso un empleado de la secretaría particular de la Presidencia.

Dicho archivo conserva una referencia del incidente titulado ‘Atentado dinamitero en la Basílica de Guadalupe’ de Alfonso Marcue González, donde describe cómo un individuo habría aprovechado un descuido del sacristán para colocar un petardo de dinamita oculto entre un ramo de rosas.

La propia revista Desde la Fe señala que posteriormente fue apodado por los indignados como “El Dinamitero”.

Algunas versiones sostienen que Pérez Carpio actuó por órdenes superiores y que habría contado con protección de elementos vinculados al gobierno. Otras fuentes históricas han relacionado el episodio con el ambiente de confrontación entre el gobierno y la Iglesia católica que caracterizó aquellos años.

Incluso se ha señalado directamente al entonces presidente Álvaro Obregón como posible autor intelectual.

En una revisión histórica publicada por Radio INAH, se cuenta como los feligreses buscaron al responsable con la idea de lincharlo, pero que “el mismo presidente de la República, el general Álvaro Obregón”, habría intervenido para protegerlo de la multitud.

El contexto: un México marcado por el conflicto entre Iglesia y Estado

En la década de 1920, el país vivía una relación cada vez más tensa entre el gobierno posrevolucionario y distintos sectores católicos.

La Constitución de 1917 había establecido nuevas disposiciones sobre la relación Estado-Iglesia y restringido diversos ámbitos de participación del clero en la vida pública.

El atentado ocurrió apenas unos años antes del inicio formal de la Guerra Cristera en 1926. El conflicto armado todavía estaba lejos de comenzar, pero las disputas en torno al papel de la Iglesia, la libertad religiosa y la autoridad del Estado ya formaban parte de la vida política del país.

El atentado provocó una reacción inmediata entre los católicos. Tres días después de la explosión, el 17 de noviembre de 1921, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana convocó a una manifestación para exigir que el ataque no quedara impune y que se castigara a los responsables.

Ese día, la avenida de San Francisco —una de las principales vías de la antigua capital mexicana— se llenó de fieles que avanzaron con estandartes de la Virgen de Guadalupe.

“Exigimos que no quede impune este cobarde hecho. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el crucifijo del atentado! ¡Viva México, hijos de la guadalupana!“, coreaba la multitud.