Delfina Gómez rendirá Tercer Informe de Gobierno el 30 de septiembre en Toluca

El Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez tiene fecha: el 30 de septiembre, en Toluca. La agenda contempla primero su presencia ante la 62 Legislatura del Estado de México, con la entrega personal del documento, y después un mensaje dirigido a los mexiquenses.

La Maestra hará un balance de la administración estatal a mitad del sexenio en bienestar, seguridad, desarrollo económico, obra pública, combate a la corrupción y a la pobreza, educación, salud y turismo. Una rendición de cuentas con énfasis en los resultados.

La coordinación con el Gobierno Federal también tendrá espacio en el informe, con el Plan Oriente y el IMSS-Bienestar como referencias de las acciones conjuntas en la entidad. El contraste entre las necesidades de las distintas regiones y los avances reportados será parte de la lectura del tercer año de la administración.

Seis días antes, el 24, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene prevista una visita a territorio mexiquense para su Segundo Informe de Gobierno regional, con sede también por confirmar. La Gobernadora Delfina Gómez también dará informes regionales en distintos municipios de la entidad para presentar los avances de acuerdo con las características de cada región.