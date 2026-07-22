Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez encabezan la mañanera en el C5 de Toluca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezan la Mañanera del Pueblo desde las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.

Ambas mandatarias fueon acompañadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellos el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; así como los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo y el Comandante de la Guardia Nacional, General Guillermo Briseño Lobera.

También el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; el Director General de la Comisión del Agua, Efraín Morales Lopez y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.

Por parte del Gobierno del Estado de México asisten el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Previamente, sostuvieron la reunión del Gabinete de Seguridad con presencia del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares para dar seguimiento a la estrategia coordinada en materia de seguridad pública, orientadas a la construcción de la paz en beneficio de las y los mexiquenses.