Harfuch llama a no especular con detención de Iván Archivaldo: ‘Trabajamos contra el Cártel de Sinaloa’

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, aseguró que se mantienen las operaciones para debilitar al Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un llamado a no especular sobre la próxima detención de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

“Para no especular qué tan cerca o qué tan lejos (está la detención), más bien los avances que ha hecho el Gabinete de Seguridad de manera constante con las operaciones. Por ejemplo, la más reciente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, dijo García Harfuch durante la conferencia ‘mañanera’.

La operación a la que el secretario de Seguridad se refiere es la ‘neutralización’ de ‘El Texas’, presunto líder de Los Chapitos.

“Era de los principales generadores de violencia en Culiacán y en toda esa zona. Era una persona clave para esta organización, para este líder delincuencial”, agregó García Harfuch quien destacó las acciones para debilitar al Cártel de Sinaloa.

García Harfuch niega que haya propiedades a nombre de ‘El Mayo’ Zambada en México

García Harfuch también afirmó que las autoridades no encontraron ninguna propiedad a nombre del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en el país norteamericano, después de que el líder criminal fuera sentenciado a cadena perpetua en una corte de Nueva York.

Al ser cuestionado por la existencia de propiedades de Zambada en México, García Harfuch explicó que el Gobierno federal no halló ninguna “directamente” de él, aunque destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aeguró “una gran cantidad” de cuentas y propiedades de organizaciones criminales vinculadas al fundador del Cartel de Sinaloa.

“A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles”, añadió el funcionario.

La controversia surge después de que, el lunes, la Justicia estadounidense le condenara a cadena perpetua y ordenara el decomiso de 15 mil millones de dólares de sus bienes, algo que su defensa legal ha anticipado que “no hay forma de que pueda pagar eso”.

Sheinbaum pide a FGR revisar si México reclamará parte de pago de ‘El Mayo’

Sobre este decomiso, la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que revise si el Estado debe reclamar parte de los 15 mil millones de dólares.

Tras conocerse la sentencia, la mandataria dijo que no tiene una “opinión personal” y se mostró escéptica del llamado que hizo Zambada para que terminara la violencia en el país norteamericano.

Asimismo, volvió a insistir en que resulta “obvio” que hubo participación de agentes estadounidenses en la detención en 2024 del narcotraficante, quien en su momento denunció haber sido víctima de un engaño y un secuestro de uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para ser llevado a la fuerza a EU.

*Con información de EFE