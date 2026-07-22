Ismael ‘El Mayo’ quiere morir en México: ¿Qué dijo García Harfuch sobre su extradición?

El juez Brian Cogan también ordenó a 'El Mayo' Zambada pagar 15 mil millones de dólares a la Justicia de EU como parte del resarcimiento del daño por sus actividades.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada tiene un ‘último deseo’: Morir en su tierra, esto después de ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

¿México analizará la solicitud? Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, remarcó que eso queda a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy.

“Ya tendría que determinar la Fiscalía si se solicita la extradición” a Estados Unidos, comentó en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum desde Toluca.

¿Por qué ‘El Mayo’ pide ser extraditado a México?

Frank Perez, abogado de Zambada, aseguró que su cliente quiere que su historia al frente del Cártel de Sinaloa sea un ejemplo para los jóvenes en México sobre los peligros de involucrarse con criminales.

“Me declaré culpable en los Estados Unidos, acepté su castigo y ahora me gustaría ir a mi país, declararme culpable de la misma forma”, fueron las declaraciones del ‘Mayo’ al litigante que fueron mencionadas en entrevista con el reportero Ángel Hernández.

¿México ya pidió la extradición de ‘El Mayo’ Zambada? En febrero de 2025, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero aclaró que había al menos cuatro solicitudes y estas fueron hechas a la administración del expresidente Joe Biden.

“Es obligación del Gobierno de México iniciar el proceso de extradición” y la administración de EU tiene la obligación de contestar las solicitudes, dijo en la ‘mañanera’ del 25 de febrero de 2025.

La ahora fiscal Ernestina Godoy explicó este mes que la Justicia de México tiene al menos 32 investigaciones vigentes en contra del cofundador del Cártel de Sinaloa, “de las cuales se tienen órdenes de aprehensión lo que ha permitido solicitar su extradición”.

No obstante, EU rechazó las solicitudes de extradición de México por el proceso que ya se seguía contra ‘El Mayo’ en la Corte del Distrito Este de Nueva York, añadió Godoy.