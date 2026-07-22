Nicolás Maduro regresa HOY al tribunal de NY por narcoterrorismo: ¿Qué esperar en su tercera audiencia?

Maduro regresa a un tribunal de Nueva York; así avanza el proceso por narcoterrorismo. (EFE)

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresa a un tribunal federal de Nueva York para una nueva audiencia dentro del proceso penal por narcoterrorismo abierto en su contra.

Maduro, de 63 años, comparecerá junto con su esposa, Cilia Flores, de 69, también acusada en el caso. Ambos permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde su captura, el pasado 3 de enero, en una invasión a Caracas por fuerzas estadounidenses.

En las afueras del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, una decena de personas, en su mayoría de Estados Unidos, se concentraba esta mañana para pedir la libertad de Maduro. Al mismo tiempo, otras personas acudieron al lugar para expresar su respaldo a la captura del depuesto líder, constató EFE.

Maduro y Cilia Flores comparecen otra vez ante la justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. (EFE)

La zona amaneció rodeada por elementos policiales para evitar enfrentamientos entre ambos grupos.

Antes de la audiencia de este miércoles, la Fiscalía y la defensa presentaron de forma conjunta un escrito en el que propusieron al juez Alvin Hellerstein dos rondas de mociones previas al juicio y que el proceso comience en junio de 2027. Sin embargo, el magistrado decidirá si adopta ese calendario.

El documento también adelanta que la defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de concluir la entrega de pruebas. Entre ellas figura una moción con la que alegará inmunidad para Maduro.

Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían “no tener la autoridad para manejar su caso” debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y de las clasificadas el 15 de noviembre, aunque advirtió que este calendario podría variar porque depende de otras agencias del Gobierno estadounidense.

¿Cuáles son los delitos que imputan a Maduro y su esposa Flores?

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

La última vez que el político sudamericano apareció ante el tribunal fue durante la segunda audiencia, celebrada en marzo, donde se notaba una actitud diferente.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el pasado 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. Aquel día, Maduro compareció esposado, con el uniforme caqui de los presos federales y asistido por un intérprete de español.