¿Marco Rubio trolleo a Maduro? Posa con el mismo conjunto deportivo que usó en su captura: ‘Nike Tech Venezuela’

¿Marco Rubio trolleó a Nicolás Maduro? El secretario de Estado de Estados Unidos apareció en un video publicado por La Casa Blanca usando el mismo conjunto deportivo con el que fue detenido el expresidente de Venezuela, lo que desató comentarios y burlas en redes sociales.

Se trata de un conjunto gris compuesto por sudadera y pants, idéntico al de la marca Nike que Nicolás Maduro usó en su arresto en un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

En el clip compartido por las cuentas oficiales del gobierno estadounidense, aparece primero un fragmento de un discurso de Marco Rubio, seguido de una imagen de la captura de Maduro y finalmente el funcionario luciendo el mismo outfit dentro del Air Force One, el avión presidencial utilizado por Donald Trump.

“Full Circle Moment”, escribió La Casa Blanca en la descripción del video. Además, Steven Cheung, asesor político de Trump, reforzó la referencia al publicar el clip en X con el mensaje: “¡Luciendo las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”.

El gesto fue interpretado por usuarios como una burla directa hacia el exmandatario venezolano, quien permanece detenido en Estados Unidos mientras enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

¿Cómo es el conjunto deportivo que usó Nicolás Maduro en su detención?

Momentos después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de elementos del Ejército de Estados Unidos, Donald Trump publicó una imagen donde aparece el expresidente con unos lentes, audífonos y un conjunto deportivo de Nike.

Las prendas utilizadas tanto por Marco Rubio como por Nicolás Maduro pertenece a la línea Tech y está compuesto por dos piezas vendidas por separado.

La chamarra Nike Tech Windrunner Fleece (modelo HV0949-063) cuesta 140 dólares, aproximadamente 2 mil 500 pesos mexicanos, mientras que los joggers de tejido Fleece (modelo HV0959-063) tienen un precio de 120 dólares, equivalentes a unos 2 mil 148 pesos. En total, el atuendo alcanza un costo cercano a los 260 dólares, es decir, alrededor de 4 mil 655 pesos mexicanos.

De acuerdo con la información de Nike, ambas prendas están fabricadas con al menos 50% de materiales sustentables, incluyen poliéster reciclado y algodón orgánico. La marca asegura que esta combinación ayuda a reducir emisiones de carbono hasta en un 30%, así como el uso de agua y químicos en comparación con materiales tradicionales.

Maduro vestía una chamarra Windrunner de tejido Fleece de cierre completo para hombre. (Foto: Nike).

Joggers de tejido Fleece para hombre, como los de Nicolás Maduro. (Foto: Nike).

¿Qué ha pasado con Nicolás Maduro tras su detención?

Tras el arresto de Nicolás Maduro y posterior traslado a Estados Unidos el 3 de enero de 2026, el panorama político en Venezuela dio un giro drástico. De acuerdo con reportes internacionales, el operativo fue ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas, en medio de una escalada de tensión entre ambos países.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo que ya habían sido presentados por autoridades estadounidenses desde 2020.

Días después de su captura, Maduro compareció ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de todos los cargos. Durante la audiencia aseguró que fue “secuestrado” y afirmó que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela, incluso calificándose como “prisionero de guerra”. Desde entonces permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Algunos países y especialistas en derecho internacional cuestionaron la legalidad del operativo y señalaron que pudo violar la soberanía venezolana. Organismos internacionales y analistas también debatieron si la captura de un jefe de Estado extranjero por parte de Estados Unidos podría sentar un precedente delicado para futuras intervenciones internacionales.

Hasta mayo de 2026, Maduro continúa detenido en Estados Unidos y enfrenta un proceso judicial que sigue abierto. Su próxima audiencia fue fijada para junio, mientras en Venezuela el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez mantiene el control político del país.