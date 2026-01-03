Nike en el arresto, Rolex de 1 mdp y más: Las lujosas marcas que usaba Nicolás Maduro

Nicolás Maduro es un aficionado a las marcas de lujo. (Foto: EFE/IAGemini)

Nicolás Maduro usaba Nike durante su arresto, pero no es la única marca conocida que el presidente venezolano le gusta utilizar, también fue visto con un lujoso reloj de la marca Rolex.

Este 3 de enero tuvimos una cita con la historia luego de que Donald Trump confirmó el arresto de Maduro tras un operativo militar en Caracas durante la madrugada, donde utilizó bombarderos, cazas y helicópteros para aprehender al político.

El llamado dictador venezolano ya está en Estados Unidos para encerrarlo en la ‘cárcel de los famosos’: El centro de detención de Brooklyn.

Así fue arrestado Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump / AP Foto/Matías Delacroix).

¿Qué marcas de lujo utiliza Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro es un aficionado a los relojes y ha sido visto con uno perteneciente a una de las marcas más caras y lujosas del mundo.

En julio de 2026, el político venezolano apareció en un video para hablar de las elecciones municipales e invitar a la población para acudir a las urnas y votar por sus candidatos predilectos.

Pero, el reloj le ‘jugó una broma’ al asomarse en la toma a pesar de que utilizaba una prenda de manga larga.

El modelo fue un Rolex Day-Date 40 de platino, según lo mostrado en el video. De acuerdo con la página oficial de la lujosa marca, el costo de la pieza es de 72 mil 900 dólares (alrededor de $1 millón 305 mil MXN).

Esa no fue la única vez, pues en 2024, Maduro acudió a un evento en memoria de Hugo Chávez y en su aparición pública utilizó otro reloj perteneciente a una prestigiosa firma de accesorios.

La pieza de la marca Hublot estaría valuada en aproximadamente 43 mil dólares, poco menos de $770 mil MXN al tipo de cambio de este 3 de enero, de acuerdo con el medio La República.

Nicolás Maduro y su Rolex de más de 1 millón de pesos. (Foto: Especial)

Nicolás Maduro utiliza Loro Piana y gafas de marcas francesas

Diría Belinda, ‘qué gatos son los que visten Loro Piana’: Nicolás Maduro fue captado con un calzado que pertenece a la lujosa marca de moda en lo que fue una de sus últimas apariciones públicas antes de ser capturado por la Delta Force (Fuerza Delta) del Ejército de Estados Unidos.

De acuerdo con la revista Semana, los zapatos tienen un costo de alrededor de mil dólares, lo que equivale a $17,900 MXN.

Cuando anunció su victoria en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, Maduro lució unas gafas Off White, una firma francesa conocida por vender objetos caros.

El costo aproximado es de 400 euros, alrededor de $8,000 MXN. Off White actualmente pertenece a la compañía LVMH (Louis Vuitton Möet Hennesy).

Nicolás Maduro vestía Nike cuando fue arrestado

La marca deportiva Nike acompañó a Nicolás Maduro en su arresto en Venezuela, pues según la foto que compartió Donald Trump sobre momentos posteriores a su detención, el político venezolano portaba un conjunto de esta firma.

Las prendas específicas son de la colección Nike Tech Fleece, que consta en dos piezas y se venden por separado.

Según la página oficial es una Chamarra Nike Tech Windrunner Fleece con un costo de 140 dólares ($2,500 MXN) y de Joggers de tejido Fleece con un precio de 120 dólares ($2,150 MXN aprox). El conjunto está hecho con al menos un 50% de materiales sustentables.