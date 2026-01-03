¡Separados al nacer! Javier Alatorre se burla de comparaciones con su ‘gemelo’ Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro, resultado de una operación militar encabezada por Estados Unidos, causó una complicada situación política en Latinoamérica, así como memes en redes sociales, muchos de los cuales involucraron al presentador Javier Alatorre.

Una foto de Maduro tras su arresto en Venezuela, publicada por Donald Trump, circuló de forma masiva en redes sociales: lo mostró camino a Nueva York, esposado, vendado y vistiendo ropa deportiva Nike. Además, varias reacciones de famosos han sido de celebración, como La Divaza, Ricardo Montaner y Carlos Baute.

A la par resurgieron las constantes comparaciones del físico del mexicano Javier Alatorre, conductor del noticiario Hechos, con el look del presidente venezolano en desgracia.

Alatorre protagonizó memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Javier Alatorre llama a Nicolás Maduro su ‘gemelo malvado’

“¿Y cómo sabe Trump que agarró a Nicolás Maduro y no a Javier Alatorre?“, se cuestionaba con humor en una imagen de X, en la cual etiquetaron al conductor del noticiario estelar Hechos con el mensaje: “Lo buscan". El periodista respondió con otra broma en X: “El G-M. El gemelo malvado”.

Alatorre también ha dado seguimiento informativo en X a la situación política en Venezuela, “El dictador Nicolás Maduro ya está en NYC”, escribió esta tarde. También anunció un programa especial esta noche, a las 8:00 p.m.

Javier Alatorre Soria nació el 15 de enero de 1961 en Navojoa, Sonora. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana y desde 1994 conduce Hechos, el principal espacio informativo de TV Azteca en horario estelar.

Los memes de Maduro y Alatorre dominaron en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla).

A lo largo de su trayectoria, ha sido corresponsal de guerra, columnista y conductor radiofónico. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Nacional de Periodismo en 2010 y el Premio Sol de Oro por su labor periodística.

Su presencia constante en la cobertura de acontecimientos nacionales e internacionales lo ha convertido en una figura recurrente dentro de la conversación pública, especialmente cuando eventos de alto impacto concentran la atención mediática.

El conductor Javier Alatorre ha llevado el noticiario estelar de TV Azteca por años. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cómo fue la captura de Nicolás Maduro?

El operativo para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores fue llamada Absolute Resolve (Resolución Absoluta) y se ejecutó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, luego de varios meses de preparación.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el operativo militar encubierto en Venezuela, un despliegue que incluyó la participación de más de 150 aeronaves que despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en la región.

El presidente Nicolás Maduro fue arrestado en Caracas (Foto AP/Ariana Cubillos) (Ariana Cubillos/AP)

Algunas de estas aeronaves volaron a baja altura, a unos 30 metros sobre el nivel del mar, como parte de la estrategia para ingresar a territorio venezolano sin ser detectadas. La planificación estuvo a cargo de varias agencias estadounidenses, incluida la CIA, que realizó labores de inteligencia para identificar rutinas, movimientos y ubicaciones del mandatario venezolano.

Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, las fuerzas estadounidenses ensayaron durante meses la operación, incluso en una réplica de la residencia de Maduro. Las tropas estaban equipadas con herramientas para atravesar acero en caso de que el mandatario intentara refugiarse en un búnker blindado.

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump / AP Foto/Matías Delacroix).

Las fuerzas estadounidenses llegaron al complejo de Nicolás Maduro a la 1:01 hora de Washington (6:01 GMT). De acuerdo con los reportes oficiales, se registró fuego de resistencia durante la operación, aunque solo un helicóptero estadounidense fue alcanzado, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas de Estados Unidos.

Trump explicó que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos antes de que pudieran resguardarse en un espacio seguro con puertas de acero. Posteriormente, ambos fueron trasladados en helicóptero y sacados de territorio venezolano alrededor de las 3:29 hora de Washington (8:29 GMT), con destino al buque USS Iwo Jima.

Nicolás Maduro será trasladado a Nueva York, donde permanecerá bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en Brooklyn. De acuerdo con la cadena CNN, el mandatario comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y el sábado se hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos. El documento amplía la descripción de las actividades ilícitas y añade nuevos imputados, incluida su esposa.

Con información de EFE y AP.