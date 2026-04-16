NBA vuelve a México: ¿Qué sabemos de Denver Nuggets vs. Indiana Pacers?

Nuggets y Pacers chocan en el partido de la NBA en México para 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shuttertsock, NBA).

La NBA vuelve a México con un partido oficial de temporada regular entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, como parte del NBA Mexico City Game 2026.

El encuentro se integrará a la agenda global de la liga y formará parte de las actividades que la NBA desarrolla fuera de Estados Unidos, con México como una de sus sedes recurrentes.

¿Cuándo es Nuggets vs Pacers en México 2026 y qué representa el partido?

El partido de basquetbol se disputará el sábado 7 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX, como parte del calendario oficial de temporada regular.

Este encuentro será el número 35 de la NBA en México desde 1992, la mayor cifra para un país fuera de Estados Unidos y Canadá.

El juego se llevará a cabo durante la semana de Día de Muertos, por tercer año consecutivo, con activaciones temáticas dentro de la Arena CDMX.

La NBA confirmó que el evento incluirá una cancha con diseño especial y dinámicas interactivas dirigidas a los aficionados, alineadas con las celebraciones tradicionales en México.

Cómo ver en vivo el NBA Mexico City Game 2026 en México y el mundo

De acuerdo con el comunicado oficial, el partido se transmitirá en vivo en México a través de ESPN, con distribución en América Latina y otros mercados internacionales mediante distintas plataformas, incluyendo ESPN en Disney+ en territorios seleccionados.

La NBA informó que el juego alcanzará a aficionados en más de 200 países y territorios a través de televisión, medios digitales y redes sociales.

Además, el evento estará acompañado por iniciativas de NBA Cares enfocadas en salud, bienestar y sostenibilidad, así como programas de desarrollo juvenil mediante Jr. NBA y Jr. WNBA, informó la organización del evento.

Boletos para NBA México 2026: preventa, fechas y experiencias disponibles

Los aficionados podrán registrarse para recibir información y acceder a la preventa exclusiva los días 27 y 28 de mayo en el sitio oficial del evento.

Las entradas estarán disponibles para tarjetahabientes de Banco Azteca el 25 y 26 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 29 de mayo.

También se ofrecen paquetes premium con experiencias VIP y opciones de hospitalidad, con experiencias que van desde los $3,500 hasta los $46,500 pesos.

Plantillas de Denver Nuggets e Indiana Pacers para el juego en CDMX

El portal ESPN detalló que ambos equipos cuentan con jugadores All-Star activos en sus rosters para este enfrentamiento, lo que perfila un duelo con presencia de figuras consolidadas de la liga.

El enfrentamiento contempla la participación de figuras consolidadas de ambas franquicias. Por los Nuggets destaca el tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokić, acompañado por el All-Star 2026 Jamal Murray y Aaron Gordon.

En el caso de los Pacers, el equipo llegará como campeón de la Conferencia Este y disputará su primer partido en la Ciudad de México. Su plantilla incluye al dos veces All-Star Tyrese Haliburton, al campeón de la NBA en 2019 Pascal Siakam y a Ivica Zubac, integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA 2025.