Rafael Inclán desmiente crisis económica y ruptura con su pareja: ‘Pocholo se pasó de amable’

Rafael Inclán respondió a las declaraciones que hizo 'Pocholo' sobre él. (Foto: Cuartoscuro)

Rafael Inclán respondió a ‘Pocholo’ por declaraciones del comediante ante una supuesta crisis económica o problemas personales en su vida y aseguró que su situación es mucho más estable de lo que se ha comentado públicamente.

Rafael Inclán aprovechó un encuentro con las cámaras de Ventaneando para aclarar que tiene trabajo y sigue con su pareja.

Rafael Inclán negó tener problemas económicos. (Foto: Cuartoscuro.com).

Rafael Inclán responde a las declaraciones de ‘Pocholo’

Aunque agradeció las muestras de apoyo de su colega y amigo, el actor de la obra Perfume de Gardenias, aseguró que muchas de las versiones que circularon fueron producto de una confusión.

Con su característico sentido del humor, incluso bromeó sobre la posibilidad de “romper” su amistad con José Luis Cordero ‘Pocholo’, luego de que este hablara públicamente de su situación personal y económica.

“Estoy viviendo con lo que merezco, mi familia está bien, tengo muchos gastos. Ese si es problema mío que me lo eche encima, pero estamos bien”, contó.

El actor explicó que la interpretación de sus palabras pudo originarse porque en alguna conversación comentó que estaba “jodido”, una expresión que habría sido tomada de manera literal.

También reaccionó a la invitación que le hizo Cordero para vivir con él en caso de necesitar ayuda en lugar de irse a La Casa del Actor.

“No, porque tiene perros, yo no soy muy perrero, entonces mejor no, se lo agradezco mucho, pero se pasó de amable (...) Yo creo que lo mejor es separarme del ‘Pocholo’ a ver qué tanto sufro, pero le agradezco la preocupación”.

'Pocholo' ofreció su ayuda a Rafael Inclán en caso de que pasara una crisis económica. (Foto: Cuartoscuro) (Nelly Salas)

Otro de los rumores que cobraron fuerza en semanas recientes apuntaba a una supuesta separación entre Rafael Inclán y su pareja, Paola Lavat. La versión tomó relevancia después de que ‘Pocholo’ sugiriera que los problemas de su amigo podrían ser de carácter emocional.

Según explicó, ambos viven actualmente en Las Vegas junto a su familia. Mientras Paola permanece en Estados Unidos, él viaja constantemente a México para cumplir con sus compromisos laborales, una dinámica que, aseguró, no ha afectado su relación.

¿Qué dijo ‘Pocholo’ sobre Rafael Inclán?

Las declaraciones de José Luis Cordero nacieron como una muestra de afecto hacia quien considera uno de sus grandes amigos dentro del medio artístico.

Durante una entrevista, rechazó que el actor Rafael Inclán estuviera desempleado. Por el contrario, destacó que continúa siendo tomado en cuenta por productores y recordó que actualmente participa en Perfume de Gardenias.

Asimismo, aseguró que, de llegar a necesitar apoyo, siempre tendría las puertas de su casa abiertas. Incluso manifestó que estaría dispuesto a acompañarlo diariamente y ayudarlo con cualquier necesidad médica o personal.

Las palabras de ‘Pocholo’ fueron interpretadas por algunos como una confirmación de que Rafael atravesaba momentos complicados.

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre su crisis económica?

Aunque ahora asegura encontrarse estable, las versiones sobre dificultades con el dinero no surgieron de la nada. En noviembre de 2024, Rafael Inclán confirmó una crisis económica.

En aquella ocasión reconoció que no contaba con ahorros importantes para el retiro y que dependía de los proyectos que surgieran en teatro, cine o televisión para mantenerse económicamente.

Incluso comentó que nunca desarrolló una estrategia financiera a largo plazo ni realizó inversiones significativas, por lo que continuaba trabajando de manera constante para generar ingresos.

Sin embargo, sus declaraciones recientes muestran un panorama distinto: “Osea estaba mal, pero ya no, ya estoy mucho más estable”.