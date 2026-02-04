Lucila Mariscal ‘Lencha’ se va a un asilo tras crisis económica: ‘Se me ha alejado mucho el trabajo’

Lucila Mariscal, actriz de telenovelas mexicanas, reveló que tras problemas económicos tomó la decisión de mudarse a La Casa del Actor, pero no retirarse de las producciones televisivas.

La también actriz de doblaje, conocida por su personaje ‘Lencha’, explicó que desde hace unos meses no tiene mucho trabajo histriónico e incluso en 2025, pidió a los productores que la llamaran para interpretar a algún personaje.

La famosa, que participó en Como dice el dicho, ahora cuenta que antes de irse a un asilo tuvo una crisis económica, pero en La Casa del Actor ella está a gusto.

“Me la paso bien aquí, estoy tranquila (...) Tenía muchos gastos, estaba muy cansada, se me alejó mucho el trabajo, aquí hice amigos, sobre todo con cuidadores, son muy jovencitas, me tomaron cariño”, declaró en entrevista con De Primera Mano.

Mariscal, quien apareció en La Rosa de Guadalupe contó que algunas de sus pertenencias las donó, pero incluso llegó a regalarlos.

“Aquí tengo todo, algunas cosas las vendí, porque ya no las iba a necesitar (...) solo nos piden recibir terapia psicológica y listo”.

Anteriormente, la intérprete de ‘Lencha’ pidió a los productores que la tomaran en cuenta para integrarse en proyectos de actuación porque prefería “morirse” con trabajo.

“No es una mentalidad, es un deseo, porque de morirme en una cama a divirtiéndome y trabajando, prefiero eso”, contó para TV Notas, plática donde ya mencionaba sus planes para mudarse a La Casa del Actor porque “le gustaba el plan”.

Lucila Mariscal también trabajó en un proyecto como actriz de doblaje. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Quién es Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal nació en julio de 1942 en la Ciudad de México y es conocida principalmente por su personaje cómico de 'Lencha’.

De acuerdo con la actriz de telenovelas mexicanas, ella comenzó a trabajar desde los 5 años en el mercado, donde vendía diferentes productos.

“Aprendí a ayudar a mi mamá cuando era una niña, dibujaba cosas, las vendía, así me pagaba mi desayuno escolar, me mantenía, también trabajaba en el mercado”, declaró Mariscal en una entrevista para De Primera Mano en diciembre de 2025.

Su debut artístico lo hizo en El Show de Enrique El Polivoz en 1976, donde participó junto con Eduardo Manzano, publicó IMDB.

Su papel más conocido es ‘Lencha’, el cual empezó a interpretar en la década de los 80, el cual se basó en sus experiencias personales.

“Lencha es prácticamente mi mamá, era muy auténtica, la entendí, la comprendí, muchos dichos y refranes me los regaló ella”, contó.

Ella tuvo un papel dentro del proyecto Una película de huevos y un pollo, dando vida a la ‘Hueva Lencha’.

La trayectoria artística de Mariscal, según IMDB, es la siguiente (solo se enlistan los proyectos más destacados):