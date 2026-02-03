‘Nadie lo esperaba’: ¿De qué murió Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’, a los 55 años?

Enrique Cueva explicó que estuvo junto a Gerardo Taracena en las horas previas a su fallecimiento. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

A días del fallecimiento de Gerardo Taracena, actor de Apocalypto, Enrique Cueva, uno de los amigos cercanos del también protagonista de la serie Narcos México, compartió cuáles fueron las causas de su muerte.

El actor de la serie Celda 211, de Netflix, falleció el pasado sábado 31 de enero y la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

“La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena; nos unimos a la pena que embarga a sus familiares”, decía la publicación. Aunque los detalles del deceso se manejaron con discreción, Enrique Cueva explicó cómo fueron los últimos momentos del ganador del Premio Ariel.

¿Qué se sabe de la muerte de Gerardo Taracena?

El actor Enrique Cueva explicó, durante el funeral, que él fue uno de los amigos de Gerardo Taracena, a quien conoció desde que trabajaban en una compañía de teatro, en entrevista con el canal de YouTube De la rosa TV.

“Trabajamos con muchas y muchos directores; posteriormente, él comenzó a hacer cine, pero éramos muy cercanos, siempre nos mandábamos un mensaje”, comentó. Indicó que por este motivo estuvo con Taracena un día antes de su fallecimiento.

Gerardo Taracena participó en diferentes películas mexicanas como '¿Qué culpa tiene el niño' y 'Apocalypto'. (Foto: Cuartoscuro)

Además, tras su deceso, la esposa e hija del actor de Hombre en llamas —película en la que comparte créditos con Denzel Washington— le llamaron de inmediato.

“Es lamentable lo que le pasó, nadie lo esperaba”, afirmó. Explicó que el actor se encontraba en casa de su familia cuando ocurrió el fallecimiento, el cual sucedió cerca de las 3:20 de la tarde, de acuerdo con los informes de los paramédicos que acudieron a atenderlo.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de Gerardo Taracena?

Enrique Cueva reveló que el médico legista que atendió el caso informó a la familia que la causa de muerte de Gerardo Taracena fue un infarto al miocardio, una situación que tomó a todos por sorpresa.

La National Library of Medicine explica que este tipo de infartos ocurren cuando el flujo sanguíneo que llega al miocardio cesa total o parcialmente, lo que provoca que esta parte del corazón se quede sin oxígeno.

Mayo Clinic señala que es común que el cese del flujo sanguíneo ocurra después de que una placa —depósitos de grasa que contienen colesterol— se rompe y provoca un coágulo de sangre, lo que ocasiona el ataque cardiaco.

Aunque no todas las personas presentan los mismos síntomas e incluso hay quienes no tienen indicios, entre los más comunes se encuentran dolor en el pecho, sudor frío, mareos repentinos, náuseas y falta de aire.

Gerardo Taracena tenía hipertensión. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Las mujeres pueden tener síntomas atípicos, como dolor punzante o breve en el cuello, el brazo o la espalda”, añade Mayo Clinic, que también señala que la atención médica ante un infarto al miocardio debe ser inmediata.

En la conversación con De la rosa TV, Enrique añadió que la única enfermedad que padecía Gerardo Taracena era hipertensión arterial: “eso estaba controlado con sus medicamentos, pero uno no sabe”, dijo.

Mayo Clinic agrega que entre los factores de riesgo de los infartos al miocardio se encuentra esta enfermedad, ya que con el tiempo la hipertensión puede dañar las arterias que conducen al corazón.

¿Quién fue Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’?

Gerardo Taracena nació en 1970 en la Ciudad de México y comenzó a estudiar teatro cuando estaba en la secundaria, con el objetivo de dejar atrás su carácter introvertido; sin embargo, descubrió que le gustaba la actuación.

Fue así que ingresó al Centro Universitario de Teatro: “ahí formé mi visión actoral, la disciplina; me dio estructura y pensamiento, comencé a entender las cosas”, dijo para Canal Once.

El actor Gerardo Taracena, quien participó en la película "Atrapen al Gringo", protagonizada por Mel Gibson. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

Luego de una larga temporada trabajando en puestas en escena, Taracena comenzó a actuar en producciones audiovisuales. Su debut fue en la cinta Hija del Puma, de acuerdo con su perfil de IMDb.

Desde entonces cosechó una larga trayectoria en el cine y las series de televisión, aunque uno de sus papeles más recordados es el que realizó en Apocalypto, película dirigida por el estadounidense Mel Gibson.

Entre otras producciones destacadas en las que participó se encuentran Hombre en llamas, El violín, El Infierno, Atrapen al gringo, El señor de los cielos, La Reina del Sur y Narcos: México. Su último trabajo fue en la serie Cometierra.