Gerardo Taracena le pidió un beso a Mel Gibson en la audición de ‘Apocalypto’: ‘Why not?’, le respondió

El actor Gerardo Taracena murió este 31 de enero, tras una sólida carrera en cine, teatro y televisión, en la cual protagonizó divertidos momentos, como la vez que le pidió un beso al director Mel Gibson, durante su audición para Apocalypto.

El fallecimiento del actor fue confirmado este 31 de enero por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante una publicación en Instagram: “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística, que descanse en paz”.

Taracena fue ganador del Premio Ariel por su participación en El violín y conocido por trabajos como Narcos: México y Atrapen al gringo; además, dejó una serie de testimonios sobre su proceso formativo y experiencias profesionales.

Así fue la audición de Gerardo Taracena para ‘Apocalypto’, de Mel Gibson

Gerardo Taracena interpretó a Ojo Medio (Middle Eye) en el filme Apocalypto (2006), uno de los lugartenientes que persiguen al protagonista. Para desarrollar ese papel aprendió maya, bajó de peso y convenció a Mel Gibson de darle un beso en la mejilla.

La anécdota ocurrió durante el proceso de casting del filme, cuando le llamó la atención que un compañero estaba muy nervioso por la presencia del director Mel Gibson, aunque él sentía preocupación por otros compromisos.

“Cuando entré, Mel Gibson me pegaba: ‘are you strong?’ (¿eres fuerte). Me golpeaba. Y yo de ‘este salvaje qué le pasa’. Él es muy espectacular y muy raro en algunas cosas. No hace protocolos (...) Me sentía como un caballo".

Al finalizar su prueba, Gibson le preguntó a Taracena si tenía disponibilidad de fechas para el rodaje y si necesitaba algo más, a lo cual respondió que sí.

El actor Gerardo Taracena, quien participó en la película "Atrapen al Gringo", protagonizada por Mel Gibson.

“¿Me puedes dar un beso en la mejilla para mi esposa? Me lo pidió”, le dijo Taracena al director, según relató el propio actor en una entrevista con el programa TAP, de Canal Once. La solicitud dejó a todos estupefactos en la sala: “Se tensaron todos los directores de casting”.

Lejos de rechazar la petición, Gibson respondió con humor. “Why not” (¿por qué no?) contestó primero, antes de bromear: “What kind of kiss? Like this?” (¿qué tipo de beso, como esto?) mientras sacaba la lengua. Taracena aclaró de inmediato: “No, no, no, es simple kiss”. Entonces, el director lo tomó y le dio un beso en la mejilla.

Tras el gesto, hubo risas en la sala y Gibson cerró el momento con una frase breve: “I like this guy” (Me gusta este chico).

Al salir, su compañero nervioso le preguntó si se había quedado y le dijo: “¡No, no sé, pero me dio un beso para mi esposa! Se lo voy a llevar“.

Taracena explicó que la idea surgió porque, antes de acudir al casting, su esposa le había dicho en tono de broma: “Ay, le pides un beso para mí, ¿no?”. El actor decidió cumplirlo al final de la audición, sin saber aun si obtendría el papel.

Gerardo Taracena deja un legado en cine nacional y de Hollywood.

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació en marzo de 1970 en la colonia Santa Fe, en la Ciudad de México. Creció en una familia de cinco hermanos y estudió en un colegio de monjas, cuyos gastos fueron cubiertos por su madre, quien era viuda. Durante la secundaria se integró a un grupo de teatro como una forma de enfrentar su carácter introvertido.

“Yo era muy penoso en ese entonces”, recordó en la entrevista con Canal Once, publicada en febrero de 2025. Un amigo le sugirió entrar a un grupo teatral para desenvolverse mejor: “Por qué no vas a este grupo de teatro… para que te desenvuelvas”. Ese primer acercamiento derivó en una vocación que más tarde consolidaría de manera profesional.

Su formación en el Centro Universitario de Teatro (CUT) fue clave en su desarrollo. “Fue la conformación de una visión actoral, de una visión ética también y de una disciplina”, afirmó. Sobre sus maestros, mencionó a figuras como José Caballero, Luis de Tavira y Raúl Cermeño, a quienes atribuyó una parte central de su estructura técnica y conceptual.

La primera experiencia cinematográfica de Taracena ocurrió en la década de los noventa con una producción sueco-danesa. Interpretó a Mateo en una historia basada en hechos reales, aunque el proceso estuvo marcado por barreras de idioma. “No nos entendíamos muy bien y todo era simple”, contó sobre aquella filmación.

El reconocimiento llegó en 2007, cuando obtuvo el Premio Ariel a la coactuación masculina por su papel de Genaro en El violín. Sobre esa película, Taracena explicó que se trataba de una historia sobre dignidad y rebeldía: “Es cuando las cosas decimos se acabó, ya no más, pero es por dignidad”.

Más adelante participó en producciones como Hombre en llamas, Atrapen al gringo y series como La Reina del Sur y Narcos: México, donde interpretó a Pablo Acosta Villarreal, alias ‘El Zorro de Ojinaga’.

Además de la actuación, Taracena retomó la música y fundó el grupo Los Jilgueros de Rosarito, con el que grabó varias canciones. Entre ellas destacó ‘Es mi manera’. Su carrera incluyó también personajes como Plutarco en ¿Qué culpa tiene el niño? y Pancho Zopilote en El Infierno.