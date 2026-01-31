Muere Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’ y ‘Narcos México’, a los 55 años

Gerardo Taracena, actor de Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, y de la serie Narcos México, murió este 31 de enero, informó la Asociación Nacional de Actores a través de una publicación en Instagram.

“La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena, nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística, que descanse en paz”, se lee en el post acerca de la muerte del actor.

Taracena es conocido por distintos papeles, entre ellos Plutarco, el chofer del diputado Zamacona (interpretado por Jesús Ochoa), y que termina enamorándose de la mamá de ‘El Rana’, a quien dio vida Mara Escalante, hija de Mario Cid.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del famoso, suceso que generó reacciones en redes sociales de otros famosos como Verónica Jaspeado, de Doblemente embarazada, quien envió el pésame a su familia, así como Emilio Treviño, actor de doblaje.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació en marzo de 1970 en la colonia Santa Fe, en la Ciudad de México, con 5 hermanos, dos mayores y dos menores.

El actor de la serie Celda 211 contó que estudió en un colegio de monjas gracias a que su mamá cubría sus gastos a pesar de que era viuda.

En la escuela secundaria se integró a un grupo de teatro para que perdiera su carácter introvertido, y fue así como comenzó su formación actoral y dejó a un lado la música.

“Ya estaba muy metido en el teatro, llevaba 4 o 5 años, pero ya buscaba estudiarlo profesionalmente (...) Para mí el Centro Universitario de Teatro (CUT) lo fue todo, ahí formé mi visión actoral, la disciplina, me dio estructura y pensamiento, comencé a entender las cosas”, contó en una entrevista para Canal Once en febrero de 2025.

Gerardo Taracena comenzó sin pensar en hacerse millonario, únicamente empezó por “amor y pasión”, pero no dudó en dar el salto del teatro a las telenovelas mexicanas.

Su primera película fue en la década de los 90, con su papel de Mateo, pero tuvo complicaciones en el proyecto porque se filmó con un equipo danés y no entendía el idioma totalmente.

“Es un personaje basado en una historia real, trataba de una guerrilla de exterminio en un pueblo, me concentraba en qué era vivir eso (...) En ese entonces me daban indicaciones, él tenía un español limitado, mi danés era malo, entonces no nos entendíamos muy bien y todo era simple”, contó.

El actor de la serie Narcos México ganó un Premio Ariel por su papel de Genaro en la cinta El violín en la categoría Coactuación masculina en la edición 2007.

Taracena no solo se limitó a lo actoral, también retomó el camino de la música y fundó el grupo Los Jilgueros de Rosarito, con el cual grabó distintas canciones, siendo ‘Es mi manera’ uno de sus temas más famosos.

