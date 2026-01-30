¿Qué enfermedad tenía Pedro Torres, el exproductor de ‘Big Brother’ que falleció?

Pedro Torres, el productor detrás del reality show Big Brother y director de videoclips musicales de artistas como el cantante Julio Iglesias, falleció a los 72 años, luego de ser diagnosticado con una enfermedad degenerativa que no tiene cura.

El estado de salud de Pedro Torres se vio comprometido desde diciembre del año pasado, cuando la actriz Lucía Méndez, quien además es la exesposa del productor, comentó que él se encontraba optimista a pesar de las complicaciones.

“Pedro está estable dentro de lo que cabe, estamos contentos. Es un hombre muy positivo, nos ha dado grandes lecciones”, dijo la actriz en un encuentro con los medios de comunicación, pero ¿cuál es el padecimiento que tenía Pedro Torres?

¿Qué enfermedad tenía el productor Pedro Torres?

Pedro Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como ELA por sus siglas, la misma enfermedad que padece la conductora de televisión Yolanda Andrade.

Mayo Clinic explica que la ELA es una enfermedad que afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como caminar y hablar, llamadas neuronas motoras.

La ELA provoca que los dos grupos de neuronas motoras —que permiten la movilidad de la parte superior e inferior del cuerpo— se deterioren progresivamente y, posteriormente, mueran. Cuando estas se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos, lo que ocasiona que no se puedan mover.

Pedro Torres fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que no tiene cura. (Foto: Cuartoscuro) (Juan Pablo Zamora Pérez)

Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, con el tiempo todo comienza a empeorar. Los pacientes suelen presentar:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales.

Tropezones y caídas.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

Cambios en el pensamiento o comportamiento.

Mayo Clinic agrega que la ELA no suele provocar dolor, incluso en las etapas más avanzadas. Con el tiempo, esta enfermedad provoca problemas para respirar, hablar y comer. Al momento, la Esclerosis Lateral Amiotrófica no tiene cura.

Luego de que se difundieron rumores sobre la muerte de Pedro Torres en diciembre del año pasado, Lucía Méndez y Pedro Antonio Torres Méndez —el hijo que tienen en común el productor y la actriz— explicaron que el estado de salud del productor era delicado, pero estable.

“Está estable; no precisamente como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí, he llorado mucho (…) te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida (…) ver a mi hijo así, de saber que la vida se te va y que a veces no la valoras; que piensas que va a ser eterno y no es cierto, no va a ser eterno”, comentó Lucía Méndez en entrevista con De Primera Mano.

Tras semanas de estas declaraciones, se confirmó la muerte del productor Pedro Torres mediante un comunicado que compartieron en sus redes sociales oficiales, en el que indicaron que murió rodeado de sus seres queridos.

Mensaje por el fallecimiento de Pedro Torres a los 72 años. (Captura de Pantalla)

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, dice la publicación.

Información en desarrollo…