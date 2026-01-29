Muere el cantante Oscar Alvarado tras ataque armado en Durango: ‘La vida jamás será igual’

El fallecimiento de Oscar Alvarado fue confirmado en redes sociales por su hermano, quien lamentó su partida. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

Oscar Alvarado, cantante de música regional mexicana, falleció luego de pasar diez días internado en un hospital, tras haber sido herido con un arma de fuego la semana pasada. El intérprete de ‘El Durangazo’ permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su muerte.

El ataque armado contra Oscar Alvarado ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de enero en el bar Monterrey, un establecimiento ubicado en Durango, luego de una discusión con una de las personas que se encontraban en el lugar.

El fallecimiento del cantante —quien llegó a participar en un ‘palomazo’ con el rapero Santa Fe Klan— fue confirmado por su hermano a través de una publicación en redes sociales.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Oscar Alvarado?

Horas antes de que se confirmara la muerte del artista, Mayito Alvarado, hermano de Oscar, solicitó oraciones y buenos deseos para el intérprete de ‘El infiel’ mediante sus historias de Instagram.

“Familia y amigos, les pido sus oraciones por la salud y recuperación de mi hermano Oscar Alvarado, sigue luchando por mantenerse a salvo”, escribió en una publicación. Sin embargo, poco después informó que el músico había fallecido.

“Acaba de fallecer mi carnal. Ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz y su lugar al lado de mi padre Dios. Que descanse en paz”, escribió Mayito en sus historias. Además, realizó una publicación en Instagram en la que lamentó la muerte de su hermano.

El fallecimiento de Oscar Alvarado fue confirmado por su hermano en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

“No tengo palabras para describir lo que siento. No lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mí, mi rey. La vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa. Te amo y te amaré por siempre”, añadió.

El hermano de Oscar Alvarado no compartió detalles sobre las causas de la muerte del músico ni sobre los arreglos para darle el último adiós al intérprete de ‘Aquí no hay miedo’.

¿Qué le pasó a Oscar Alvarado en Durango?

La muerte del músico ocurrió poco más de una semana después del ataque armado que sufrió en Durango. De acuerdo con información recabada por la Fiscalía General del Estado, la discusión se dio entre Oscar Alvarado y un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Tras la riña, uno de los involucrados se retiró del bar y posteriormente regresó armado, realizando disparos contra Alvarado, quien fue hospitalizado de inmediato al presentar heridas de gravedad.

Derivado de los hechos, personal de la Fiscalía se trasladó al establecimiento para iniciar la investigación correspondiente. Durante el cateo se aseguraron grabaciones de cámaras de vigilancia, dispositivos electrónicos e indicios relacionados con el caso.

Hasta el momento, la investigación en el caso de Oscar Alvarado continúa. Por su parte, Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que Jesús N, quien se desempeñaba como subsecretario operativo y estuvo involucrado en la riña, fue separado de su cargo tras los hechos.

¿Quién fue Oscar Alvarado, el cantante que falleció?

Oscar Alvarado fue un artista originario de Durango y el segundo de cinco hermanos. En una conversación para su canal de YouTube, aseguró que la música siempre estuvo presente en su vida.

“Mi papá es cantante (...) soy de familia de músicos, lo traemos en la sangre, mis hermanos y yo”, comentó en la entrevista, donde añadió que comenzó a cantar con su padre desde los ocho años.

Posteriormente, al cumplir 15 años, participó en distintos concursos de canto, donde demostró su talento, y se unió a agrupaciones que tocaban en bodas, quince años y fiestas familiares, antes de viajar a Monterrey para firmar con una disquera.

Entre las canciones más conocidas del artista se encuentran ‘El Durangazo’, ‘Bélico y placoso’, ‘Aquí andamos’ y ‘Dos morenas’. Además, el pasado 9 de enero lanzó un sencillo titulado ‘Corrido de Armando Alvarado’.

De manera paralela a su carrera musical, Oscar decidió emprender y lanzó su propia marca de mezcal bajo su nombre en diciembre del año pasado, la cual incluso promocionó en sus redes sociales.