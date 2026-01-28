¡Adiós, Majin Buu! Muere Kozo Shioya, actor de doblaje de ‘Dragon Ball’, a los 71 años

Kozo Shioya fue un actor prolífico, ya que en su currículum se encuentran animes, películas y hasta videojuegos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Kozo Shioya, actor de doblaje japonés conocido por su papel como Majin Buu en Dragon Ball y por dar vida a Pappag en algunos capítulos de la serie One Piece, falleció a los 71 años.

Aoni Production, la agencia de talentos japonesa con la que trabajaba el también actor de Mazinger Z: Infinit, confirmó el fallecimiento de Kozo Shioya mediante un breve obituario que compartió en su sitio web.

Aunque el texto se publicó durante la madrugada de este miércoles, la compañía explicó que la muerte de Kozo Shioya ocurrió el pasado martes 20 de enero, por lo cual se disculparon por “la demora en el aviso”.

“Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que Kozo Shioya nos brindó durante su vida”, escribieron en el obituario, en donde además Aoni Production compartió que el sepelio ya se realizó.

El funeral de Kozo Shioya — quien fue parte importante del universo creado por el diseñador Akira Toriyama— fue con la presencia de los familiares del actor únicamente, debido a que él lo quería de esa forma.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Kozo Shioya?

Aoni Production no brindó demasiados detalles sobre las causas de muerte del actor de doblaje Kozo Shioya, ya que únicamente compartió que falleció debido a “una hemorragia cerebral”, sin explicar qué la ocasionó.

Las hemorragias cerebrales son consideradas un tipo de accidente cerebrovascular y ocurren cuando se presenta un sangrado en la cabeza ocasionando que la sangre se acumule entre el cerebro y el cráneo, de acuerdo con Cleveland Clinic.

“Esto ejerce presión contra el cerebro, impidiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos y células cerebrales”, indica el portal especializado en salud, quien añade que es común presentar una hemorragia cerebral después de caídas, lesiones traumáticas y en personas con hipertensión arterial no controlada.

¿Quién fue Kozo Shioya, actor de doblaje en ‘Dragon Ball’?

Kozo Shioya nació en Kagoshima, Japón en 1955. A lo largo de su vida se desarrolló como un seiyu — persona especializada en hacer doblaje para anime, videojuegos y narraciones— al ser parte de una gran cantidad de producciones.

De acuerdo con su perfil de IMDb, el actor cuenta con un total de 321 trabajos en su repertorio en los cuales interpretó desde villanos hasta personajes cómicos. Su primer papel fue en la serie animada Akuma Kun que se lanzó en 1966.

A partir de ese momento continuó su carrera con proyectos como en las películas Genma Taisen, Gen de los pies descalzos —que cuenta la historia del efecto de la bomba atómica en la vida de un niño— y Elf 17.

No obstante, su voz es más reconocida por todas las series y videojuegos en las cuales participó, especialmente en la producción estrella del japonés Akira Toriyama, ya que fue parte de Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Daima, que dobló hasta 2024.

En esta serie, Kozo Shioya dio vida a Majin Boo, uno de los villanos más icónicos del universo del anime, en sus diferentes transformaciones a lo largo de los arcos de Dragon Ball y en los videojuegos.

En tiempos más recientes, Kozo también participó en algunos episodios del aclamado anime One Piece al dar voz a Pappag, Genzo y Edward Weevil, de acuerdo con IMDb.