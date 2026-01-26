Muere Alexis Ortega, actor de ‘Luis Miguel: La Serie’ y voz del Spider-Man de Tom Holland

El actor mexicano Alexis Ortega, reconocido por su trabajo en el doblaje en español latino y series de Netflix, murió a los 38 años. Entre otros proyectos, fue la voz del Spider-Man de Tom Holland para algunas películas de Marvel e interpretó al ‘Burro’ Van Rankin en Luis Miguel: La Serie.

El fallecimiento lo reportó ALDA Awards, plataforma dedicada a la difusión y reconocimiento del doblaje de anime y producciones internacionales en la región.

A través de una publicación en Instagram, la cuenta oficial de los premios informó sobre la muerte del actor y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas del gremio. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso.

En su mensaje, la organización destacó el legado del actor a través de sus interpretaciones y su aportación al medio.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, escribieron.

¿En qué proyectos trabajó Alexis Ortega, la voz del Spider-Man de Tom Holland?

Nacido el 31 de agosto de 1987 en México, Alexis Ortega desarrolló una carrera de 13 años en el doblaje, actividad que inició en 2013 y mantuvo hasta 2026. Trabajó de manera independiente y colaboró con distintos estudios de la industria nacional.

Su voz alcanzó amplia proyección entre el público por interpretar a Peter Parker / Spider-Man (El Hombre Araña) en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War hasta Avengers: Infinity War, así como en otros proyectos animados de Marvel. Tras esto, dejó de doblar al personaje y Alberto Bernal tomó su lugar para el fenómeno cinematográfico de ‘No Way Home’.

“Es muy padre contar una historia de la cual tanta gente es fan. El mundo de Marvel cambió la manera en que se hacen las películas de superhéroes (ahora es) un gran equipo con mucho presupuesto, es un gran trabajo tratar de darle humanidad al personaje y hacerle un favor a los actores originales”, dijo en una entrevista en YouTube al respecto de su tranajo al doblar a Tom Holland.

Reveló que él iba con la intensión de tener el papel de Black Panther; sin embargo, le pidieron que hiciera un pedazo para Peter Parker, personaje con el que se quedó para varias películas.

También dio voz a Tadashi Hamada en la película animada Grandes héroes y repitió el papel para el programa Grandes héroes: la serie.

Además de su participación en franquicias internacionales, Alexis Ortega formó parte de producciones animadas, series web y documentales. Entre sus trabajos se encuentran personajes en Cars 3, Revenge, MrBeast Gaming y Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D.

Fuera del doblaje, incursionó en la actuación televisiva en series mexicanas de alcance internacional. Participó en Luis Miguel: La Serie, donde interpretó a Jorge ‘Burro’ Van Rankin, y en La Casa de las Flores, con el personaje de Federico “DJ Freddy” Limantour. Además, IMDb lo acredita en la serie El candidato y Las viudas de los jueves.