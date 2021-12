Ni de manita ‘sudada’: La productora que advirtió a Tom Holland y a Zendaya no tener citas

Una de las parejas favoritas de los últimos tiempos se conoció a raíz de su unión en la saga de Spider-Man. Tom Holland y Zendaya desfilan en alfombras rojas y se dedican románticos mensajes en redes sociales como marco de la llegada a las salas de Spider-Man: No Way Home, así como en su momento presumían de su relación Tobey Maguire y Kirsten Dunst o Andrew Garfield y Emma Stone.

Sin embargo, cuando ambos fueron contratados para coprotagonizar la historia de superhéroes, hubo una persona que les advirtió sobre tener citas porque su historia podría terminar en algo incómodo que afecte el trabajo, tal como sus antecesores en los papeles de Peter Parker, Mary Jane y Gwen Stacy.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una advertencia: no vayas, simplemente no vayas por ahí”, dijo la productora Amy Pascal a The New York Times.

Curiosamente ellos no eran los primeros en ser avisados: anteriormente lo hizo con Andrew Garfield y Emma Stone, quienes también iniciaron una relación más allá de los sets entre 2011 y 2015. “Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Eso puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, agregó quien fuera parte de supervisar las primeras cinco entregas, además de la reciente trilogía.

Desde su primer fin de semana en cines, la cinta de Jon Watts ha facturado 253 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá. De esta manera, Spider-Man: No Way Home se convierte en el tercer estreno más taquillero de la historia detrás de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Además de las actuaciones de Holland y Zendaya, esta entrega cuenta con la participación de Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina y J.K. Simmons.