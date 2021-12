‘Son incómodos’: Actores de Spider-Man confiesan experiencias con los trajes de los villanos

Tenemos Spider-Man hasta en la sopa y no es para menos pues este estreno fue de los más esperados de 2021 y su éxito sigue arrasando taquillas.

Si bien la historia y la reaparición de personajes entrañables como el Duende Verde y Doctor Octopus tiene obsesionados a los fans, es cierto que las declaraciones de los protagonistas también están en el foco de los internautas.

Decenas de entrevistas circulan en la web con las experiencias de los actores en su retorno a la cinta del Hombre Araña. Ahora, Willem Dafoe y Alfred Molina compartieron sus recuerdos en torno a los trajes que usaron en la primera saga de Spider-Man y su diferencia con los actuales.

Los trajes de los villanos en Spider-Man

Detrás de toda cinta de superhéroes hay decenas de horas de preparación de vestuario, maquillaje y utilería; y Spider-Man no es la excepción.

En una entrevista a los actores que representan a los villanos que regresaron para la cinta de No Way Home, Willem Dafoe confesó lo que tuvo que pasar para portar el traje original en el filme de 2002.

El histrión aseguró que ninguno de los fans se puede imaginar lo incómodos que son esas prendas, sin embargo, su profesionalismo lo llevó a asumir la hazaña para consumar la filmación.

“¿Quieres saber la verdad? Nadie sabe lo incómodos que son esos trajes, pero se ven bien. Al final, somos actores, te olvidas de la incomodidad y sabes que es parte del trabajo”, detalló Dafoe.

Willem Dafoe aseguró que el primer traje de el Duende Verde fue bastante incómodo (Foto: Sony Pictures y Wikimedia Commons)

El actor rememoró cómo fue el proceso de vestuario, ya que el traje del Duende Verde no era ni de una ni de dos piezas; eran varias partes elaboradas para las escenas que requerían una jornada entera para el montaje.

“Recuerdo el ajuste inicial para para crear el traje del Duende Verde. Me quedé allí durante ocho horas y me pusieron diferentes piezas construidas a mano”, aseguró Willem.

No obstante, con los años vinieron las mejoras y, por supuesto, la comodidad y el confort para el rodaje.

“Actualmente son más cómodos de lo que eran antes. Ahora me escanearon por completo para diseñarlo y elaborar el traje de modo que después pudiera probármelo”, compartió el actor del Duende Verde.

Dafoe se caracteriza por rodar las escenas de acción sin necesidad de un doble, al menos esa fue la condición que el histrión impuso a la producción para su ingreso al elenco de No Way Home, así que este ajuste le cayó como anillo al dedo.

“Es un gran salto en la tecnología. Ahora los trajes son más flexibles y podemos hacer más cosas con ellos. Sin duda ha habido mejoras”, finalizó.

Por su parte, Alfred Molina comentó que la diferencia del traje de Doctor Octopus radica en que el actual está construido a base de CGI, por tanto en Spider-Man: No Way Home no fue necesario ningún montaje físico.

Foto: Sony Pictures

Molina comentó que el traje de 2004 era ‘mecánico’, es decir había todo un equipo que manipulaba los tentáculos que estaban superpuestos en su cuerpo.

“Yo los tenía como si estuvieran pegados a mí y teníamos ‘titiriteros’ que trabajaban en el movimiento. Ahí está la gran diferencia”, señaló el actor de Doctor Octopus.

Asimismo, destacó que pese a los cambios tecnológicos en su traje eso no afecta en nada a la historia, al contrario. Para él No Way Home resulta un mundo fabuloso por ‘habitar’ y comentó que se ha divirtió mucho en la filmación.