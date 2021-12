¿Cómo evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’?

La película se estrenó hoy en cines. (Twitter: TikTok US)

¡Es hoy, es hoy! El estreno de la cinta más esperada del año, ‘Spider-Man: No Way Home’, ha llegado por fin a nuestro país y todos los fanáticos del superhéroe están más que emocionados por conocer la historia de la tercera cinta donde Tom Holland encarna al Hombre Araña; sin embargo no todo son emociones positivas...

En este momento todos estamos temerosos de entrar a nuestras redes sociales porque no queremos encontrarnos con los temidos spoilers: aquellas revelaciones inesperadas (y la mayoría de las veces no solicitadas) que llegan a ti y pueden ‘arruinar’ tu experiencia para ver la película.

Tristemente, no todo mundo tendrá la posibilidad de asistir a las primeras funciones ya sea por trabajo, escuela, no haber encontrado boletos o cualquier otra que les impida asistir al cine, y tampoco quieren o necesitan que alguien más les esté contando lo que pasa en la cinta.

Si eres de aquellos que se tapa los ojos ante la más mínima señal de un spoiler y no te es posible por cualquier razón abandonar tus redes sociales (que sería lo más recomendable en estos casos) hay algunas opciones que puedes implementar.

¿Cómo evitar spoilers en Twitter?

Esta red social tiene la capacidad de ofrecerte spoilers al momento de entrar al apartado de tendencias, por lo que la primera recomendación sería evitar a toda costa entrar a verlas.

Por otro lado, también está la opción de silenciar palabras para evitar que salgan en tu feed y así no leer nada sobre lo que silencias. Para poder tener acceso a esta función tienes que hacer lo siguiente.

Configuración y privacidad > Privacidad y seguridad > Silenciar y bloquear > Palabras silenciadas

Recuerda que es importante incluir cada una de las palabras clave que pudieran intervenir; aquí te sugerimos ‘Spider-Man’, ‘Peter Parker’, ‘MJ’, ‘Doctor Octopus’, ‘Duende Verde’, ‘Electro’ y cualquier otro personaje o situación que pudiera suscitarse entorno a la historia.

¿Cómo evitar spoilers en Facebook?

De igual manera, aquí lo más recomendable sería evitar ingresar, pues lamentablemente aquí no hay una herramienta similar a la de Twitter. Sin embargo, existe la posibilidad de silenciar cuentas, grupos y páginas relacionadas, donde sepas que van a hablar acerca del Hombre Araña, aunque también tiene una desventaja.

Para poder hacer uso de esta opción es un poco distinto para página, grupo o persona. Aquí te decimos cómo hacerle para cada uno.

Página

Dirígete a la página y ahí te saldrá un recuadro con tres puntos; les das clic y haces lo siguiente:

Administrar config. de seguimiento > Noticias > Ocultar temporalmente

Solo debes recordar que únicamente tiene la opción de silenciar por 30 días, por lo que deberás ser consciente de ello.

Persona

Aquí lo que debes hacer es entrar al perfil de tu amigo o de la persona que no quieres leer y te irás a donde dice ‘Amigos’; después ‘dejar de seguir’ y listo. El único detalle es que deberás volver a activar el seguimiento si quieres volver a ver su contenido en tu inicio.

Grupo

Para ello deberás entrar al grupo de donde no quieres ver contenido y en la parte superior derecha aparecen tres puntos; le das clic, dejar de seguir y listo. De igual forma, deberás renovar automáticamente el seguimiento.

¿Cómo evitar spoilers en Instagram?

Básicamente aquí es más difícil, por lo que la recomendación es no mirar las historias de tus amigos, dejar de seguir temporalmente cuentas relacionadas a Spider-Man o Marvel, y no ver reels, donde también pueden colarse algunos datos que no quieres ver (todavía) sobre la película.

Si te das cuenta, básicamente esto se trata de evitar contenido en redes sociales, aunque si no te es posible olvidarte de ellas por un rato, esperamos que estas recoemndaciones te sirvan.