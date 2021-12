‘El Bronco’ invita a celebrar si salen los tres ‘Hombre Araña’ en ‘Spider-Man: No Way Home’

El ex gobernador de Nuevo León es fiel creyente del 'Spiderverso'. (Twitter (Jaime Rodríguez 'El Bronco'))

El furor por el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha hecho presente en todo el mundo y ha logrado emocionar a figuras en el ámbito del entretenimiento, la tecnología y hasta la política; tal es el caso de Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, ex gobernador de Nuevo León, quien invitó a la población a celebrar la nueva cinta de Marvel y Sony.

A través de sus redes sociales, ‘El Bronco’ compartió este lunes una foto de Spider-Man saltando desde (¿o hacia? Quién sabe) algún lugar, con una mano en posición de lanzar telaraña, la otra con una bolsa de botana y la Macroplaza de Monterrey al fondo para invitar a los ciudadanos a festejar si salen ‘los tres Hombre Araña’.

Publicación de Jaime Rodríguez Calderón en Facebook

“R a z a, Si salen los 3 hombre araña en la película de “sin camino a casa” vamos todos a celebrar a la Macroplaza. Yo no tengo duda que el spiderverse será real. No cuenten de que trata la película, ni el final, no sean canijos; cáiganle disfrazados”, fue lo que escribió el político.

Inmediatamente comenzaron las reacciones en redes sociales; hubo quienes lo tomaron con humor y le hacían preguntas la ex mandatario sobre cómo iría vestido, si él creía alguna teoría de películas de Marvel, entre otras, pero también hubo quienes le reprocharon su actuar durante sus años de gobierno aunque no tuviera relación con el tema de su publicación, críticas por ‘celebrar a su edad’ la película de Spider-Man, y quienes le cuestionaron si asistir a la Macroplaza no sería una forma de ‘spoilear’ a la gente.

“Y si no salen (spoilers) también que vengan a la macro”, contestó Rodríguez Calderón, quien desde campaña y a lo largo de sus años de gestión se caracterizó por interactuar con la población a través de redes sociales.

Hoy volvimos a ver a Jaime Rodríguez haciendo una publicación con respecto a la saga de películas del Hombre Araña, donde pide a la gente que ‘no publique spoilers’, pues hay muchas personas que no alcanzaron boletos o no pueden asistir a las primeras funciones de la nueva película.

Tweet de Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco'

“Raza no sean gachos, no todos alcanzaron boleto para el estreno, no vayan a hacer spoilers. Espérense a que todos la veamos”, sentenció el ex gobernador de Nuevo León en sus redes sociales.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará este 15 de diciembre en nuestro país, y las expectativas son muy altas, sobre todo por los comentarios de la crítica especializada, quienes aseguran que ‘es la mejor película de Spider-Man de todas’.