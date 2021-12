‘Spider-Man: No Way Home’: Revelan nuevos posters de villanos. ¿Quiénes los interpretarán?

¡La cuenta regresiva para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ya comenzó! Desde el inicio de la preventa el pasado lunes, millones de fans alrededor del mundo (quienes por cierto colapsaron las páginas de Cinépolis y Cinemex) están ansiosos de que ya sea el día del estreno; y como Sony Pictures y Marvel lo saben, han revelado el día de hoy tres nuevos posters.

Nuevo poster de Spider-Man: No Way Home

El Doctor Octopus, el Duende Verde y Electro, enemigos de los Spider-Man interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, son los protagonistas de estos nuevos promocionales lanzados a 12 días de que la cinta vea la luz este 15 de septiembre en salas de cine.

Nuevo poster de Spider-Man: No Way Home

Desde el primer tráiler estaba confirmado el regreso de Alfred Molina para encarnar a Otto Gunther Octavius, aunque se le abrevia como Doc Ock; es un científico muy reconocido que trabaja para industrias Oscorp. En el mismo, solo hubo algunos guiños a otros villanos, como Duende Verde, pues apareció una bomba de humo verde sale en la pantalla.

En un poster que salió hace aproximadamente un mes, se pueden apreciar a los villanos que aparecerán en esta tercera entrega del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, y con esto confirmamos que El Duende Verde y Electro tendrían lugar en esta ficción. La verdadera pregunta era... ¿regresarían Willem Dafoe y Jamie Foxx con sus respectivos papeles, interpretados hace más de una década?

Nuevo poster de Spider-Man: No Way Home

La respuesta nos la dio la cuenta de Sony Pictures España en Twitter, pues además de revelar los nuevos posters promocionales, confirmó a cada uno de los actores que encarnarán los papeles de algunos de los villanos más emblemáticos de ‘Spidey’: Willem Dafoe regresa para encarnar al Duende Verde, mientras que Jamie Foxx tomará de nuevo el papel de Electro.

Tweet de Sony Pictures España

Tweet de Sony Pictures España

En México, ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará el próximo 15 de diciembre y la expectativas de todos los fanáticos del superhéroe arácnido están al mil, el peligro de spoilers al millón y la esperanza de que el multiverso se cumpla con los tres actores que han tenido la piel del Hombre Araña no morirá hasta el día del estreno. Así que seguiremos atentos.