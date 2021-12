Spider-Man: ¿En qué orden ver todas las películas del ‘Hombre Araña’?

El Superhéroe tiene hasta el momento ocho películas; la más nueva se estrenará este 25 de diciembre. (Twitter: Spider-Man: No Way Home)

Mañana se estrena la que se convirtió en la película más esperada del año: ‘Spider-Man: No Way Home’. El furor ha sido tal que incluso ha logrado captar la atención de personas que no eran tan cercanas a la historia del superhéroe arácnido, sumando nuevos fanáticos que están ansiosos, sobre todo, de saber si en esta cinta podremos ver a todos los Spider Man (es decir, a los tres actores que han interpretado a Peter Parker).

¿Habrá Spider-Verso?

Esta es quizá la pregunta más recurrente en torno a esta nueva cinta, que hasta el momento no tiene una respuesta clara. Por lo menos en los dos primeros tráilers se desmintió esta versión, pues en ningún momento salieron Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Sin embargo, los fanáticos de Marvel y del Hombre Araña aseguran que esto sucederá por algunos guiños a películas pasadas, la aparición de villanos de ‘los otros Spider-Man’ e incluso han rumorado en redes sociales que el tráiler estaba editado para que no salieran y así mantener en suspenso esta idea.

Y bien... ¿qué es el multiverso?

Por lo que podemos entender, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, el Multiverso se refiere a todas las dimensiones y realidades paralelas existentes. En este sentido, podría entenderse el Multiverso como un universo donde coexisten dos o más personajes que han aparecido en otras cintas del mismo personaje.

Debido a que ya conocemos a algunos de los villanos de ‘No Way Home’ la idea del Multiverso de Spider-Man no sería del todo descabellada; sin embargo, habría que esperar al estreno para conocer si realmente veremos juntos a los tres Hombre Araña o no.

Orden de las películas de Spider-Man

Mientras tanto, y por si quieres refrescar tu memoria para llegar al cien al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, protagonizada por Tom Holland, te dejamos el orden cronológico para ver todas las cintas de ‘nuestro amigable vecino’ y su incansable lucha contra diversos villanos a lo largo de casi 20 años en la pantalla grande.

Películas de Tobey Maguire

Las tres primeras películas del superhéroe arácnido fueron dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire, quien encarnó a Peter Parker A inicios de los 2000. El orden de estas películas es el siguiente:

Spider-Man (2002)

Cuando es mordido por una araña genéticamente modificada, un estudiante de secundaria nerd, tímido e incómodo adquiere habilidades de araña que eventualmente debe usar para luchar contra el mal como un superhéroe después de una tragedia que alcanzó a su familia: La muerte de su tío, Ben. Aquí, Peter se enfrente contra El Duende Verde. (IMDb)

Spider-Man 2 (2004)

Peter Parker está acosado por problemas en su fallida vida personal mientras lucha contra un científico brillante llamado Doctor Otto Octavius. (IMDb)

Spider-Man (2007)

Una extraña entidad negra de otro mundo se une a Peter Parker y causa confusión interna mientras lidia con nuevos villanos, tentaciones y venganzas. (IMDb)

Películas de Andrew Garfield

Después de que terminara la trilogía de Maguire, llegó el actor a darle de vida de nueva cuenta al Hombre Araña bajo la dirección de Marc Webb en ambas cintas. Para volver a ver a Peter en acción tuvieron que pasar cinco años, pues la primera se estrenos a inicios de la década de 2010. Para verlas en orden, tendrías que hacerlo de la siguiente forma:

El Sorprendente Hobmre Araña (2012)

Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman. (Filmaffinity)

El Sorprendente Hobmre Araña 2 (2014)

Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos, y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro, y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado. (Filmaffinity)

Películas de Tom Holland

Hasta el momento, el joven actor es el que más veces ha usado el traje del Hombre Araña, pues a pesar de que hasta el moento solo ha protagonizado tres (incluyendo No Way Home) ha tenido intervenciones en otras cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, como en una de Capitán América (Civil War) y dos de Avengers (Infinity War y Endgame).

En lo que concierne a las cintas de Spider-Man, con la actuación de Holland también llega un nuevo director: John Watts, quien se encargará de darle vida a las nuevas aventuras de Peter Parker.

Por lo tanto, el orden a seguir para ver estas cintas es el siguiente:

Capitán América: Civil War (2016)

Después de que otro incidente internacional involucre a Los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá a Los Vengadores, mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y terrible villano. (Filmaffinity)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Peter Parker equilibra su vida como un estudiante de secundaria común en Queens con su alter-ego superhéroe Spider-Man, y se encuentra tras la pista de una nueva amenaza que merodea por los cielos de la ciudad de Nueva York. (IMDb)

Avengers: Infinity War (2018)

Los Vengadores y sus aliados deben estar dispuestos a sacrificarlo todo en un intento por derrotar al poderoso Thanos antes de que su bombardeo de devastación y ruina ponga fin al universo. (IMDb)

Avengers: Endgame (2019)

Después de los devastadores eventos de Avengers: Infinity War (2018), el universo está en ruinas. Con la ayuda de los aliados restantes, los Vengadores se reúnen una vez más para revertir las acciones de Thanos y restablecer el equilibrio en el universo. (IMDb)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con él para solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente. En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor. (Filmaffinity)

Spider-Man: No Way Home (2021)

La cinta que se estrena mañana tiene la siguiente descripción: Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un Súper Héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man. (Filmaffinity)