‘Spider-Man: No Way Home’: ¿Cuál es el elenco oficial de la película?

Mañana se estrenará la tercer película del Spider-Man de Tom Holland. (Instagram: 'Spider-Man: No Way Home')

Mañana se estrena la que se convirtió en la película más esperada del año: ‘Spider-Man: No Way Home’. El furor ha sido tal que incluso ha logrado captar la atención de personas que no eran tan cercanas a la historia del superhéroe arácnido, sumando nuevos fanáticos que están ansiosos, sobre todo, de saber si en esta cinta podremos ver a todos los Spider Man (es decir, a los tres actores que han interpretado a Peter Parker).

¿Habrá ‘Spiderverso’?

Esta es quizá la pregunta más recurrente en torno a esta nueva cinta, que hasta el momento no tiene una respuesta clara. Por lo menos en los dos primeros tráilers se desmintió esta versión, pues en ningún momento salieron Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Misterioso reparto

Uno de los aspectos que también han causado curiosidad entre los fanáticos de Marvel y del Hombre Araña es su elenco porque no ha sido del todo claro; por un lado ya hay diversos actores confirmados, pero por el otro todavía hay incógnitas que ni Sony ni Marvel han confirmado.

La primera y más importante es saber si Maguire y Garfield serán parte del reparto, pues mucho se ha especulado; incluso una de las productoras ejecutivas de la película podría haber insinuado a ambos actores como parte de la cinta por un poster extra oficial que subió a sus redes sociales hace un par de días.

Por otro lado, a pesar de que sí vemos a personajes como Lagarto y el Hombre Arena, aún no se ha confirmado el regreso de Rhys Ifans y Thomas Haden Church para interpretar a los personajes que dieron vida hace algunos años.

Hasta el momento, los actores y actrices confirmados para la nueva entrega de la saga de Spider-Man son:

-Tom Holland (Spider-Man/Peter Parker)

-Zendaya (MJ)

-Benedict Cumberbatch (Dr. Strange/Stephen Strange)

-Jacob Batalon (Ned Leeds)

-Jon Favreau (Happy Hogan)

-Marisa Tomei (May Parker)

-J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

-Angourie Rice (Betty Brant)

-Alfred Molina (Doctor Octopus/Otto Octavius)

-Williem Dafoe (Duende Verde/Norman Obsorne)

-Jamie Foxx (Electro/Max Dillon)