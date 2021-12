Estas fueron las condiciones de Willem Dafoe para interpretar por segunda ver al Duende Verde

Willem Dafoe interpretó todas las escenas de acción en 'No Way Home' (Foto: Especial)

Willem Dafoe, el actor que protagonizara hace 20 años el papel de el Duende Verde, reveló en una entrevista cuáles fueron las condiciones que planteó para interpretar al emblemático villano en Spider-Man: No Way Home.

En una entrevista, Dafoe declaró que genuinamente quería retornar a la saga de Spider-Man con un papel cuya relevancia fuera notable; no pretendía regresar en forma de ‘cameo’ que solo hace una aparición sin ninguna consecuencia en la trama.

Asimismo destacó que su objetivo durante la filmación era realizar todas las tomas sin la necesidad de un doble, ya que para él era muy significativo realizar todas las maniobras físicas.

El actor fue muy claro con la producción cuando comenzaron las primeras negociaciones: “Hacer todas estas actividades físicas era muy importante para mí. De hecho, una de las primeras cosas que les dije a John y Amy cuando me propusieron la película, antes incluso de que hubiera un guion, fue que no quería solamente aparecer de repente como un cameo o sólo de relleno en close ups”, aseguró Dafoe.

Por otro lado, el histrión de 66 años destacó que para construir un personaje en un filme es necesario involucrarse en distintos niveles, incluyendo el aspecto físico.

De acuerdo con las declaraciones de Willem, los episodios de acción te ‘otorgan’ el derecho sobre ese personaje; en su caso, el Duende Verde.

“Yo quería hacer la acción, porque eso es lo divertido para mí y, también, es imposible añadir la integridad o diversión al personaje si no participas en estas cosas, porque todas las cosas de acción forman tu relación con los otros personajes, con la historia, y también te permite, te hace ganar el derecho para interpretar al personaje”, finalizó.

Así como Willem realizó todas sus escenas en No Way Home, así también lo hizo en la película de Spider-Man (2004), lo cual le ha sumado respeto y admiración no solo del fandom sino de la audiencia en general.

Dafoe es un admirado actor en el medio cinematográfico debido a sus multifacéticas interpretaciones en los filmes. Apenas hace dos años protagonizó el papel de un farero en la película de Robert Eggers, El Faro (2019).